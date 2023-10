A 40 años de una gesta democrática

Este lunes 30 de octubre se cumplen 40 años que Raúl Alfonsín ganó las elecciones en Argentina con el 51.7 por ciento de los votos y su legado está más vigente que nunca. En esos tiempos no había encuestadoras ni redes sociales, sólo el trabajo en terreno de la militancia radical llevando el mensaje. Lo hacíamos con convicción, sin recursos, empujados por esa tromba que era la figura de Alfonsín que llenaba los estadios para escuchar su discurso altamente emotivo, cargado de valores y esperanza.

Su presencia movilizaba multitudes en cada lugar del país donde estuviese y sus palabras eran una bocanada de aire fresco a tanta angustia e incertidumbre que reinaba en ese entonces.

Recorrió el país y la mayoría de las veces se movilizaba en auto y paraba en la casa de los dirigentes de cada lugar, qué diferencia con lo que ocurre ahora, los candidatos viajando en jet privados y hospedándose en hoteles de lujo, llenos de ostentaciones con un pueblo empobrecido.

El contenido de su discurso era el mismo para un acto de gran convocatoria que para un puñado de vecinos que acercaban a escucharlo. Sus palabras contenía un compromiso ciudadano y responsabilidad cívica que contagiaba.

Recuerdo claramente que ese día trabajé como fiscal de mesa por la UCR, lo hice con gran compromiso y responsabilidad. Tal es así que la noche anterior no pude dormir por la gran expectativa que me generaba tener esa tarea. De la misma manera lo hice las elecciones de los años posteriores. Por eso hoy no puedo entender cómo los presidentes de mesas designados llegan tarde a cumplir con su trabajo o peor aún, algunos ni siquiera se presentan.

Un hecho poco conocido es que la elección de la fecha del 10 de diciembre de 1983, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, para la asunción del primer presidente de la democracia recuperada no fue una decisión tomada por la dictadura en retirada sino una imposición de Raúl Alfonsín a la última Junta Militar.

Alfonsín recuperó la democracia y durante su gestión resolvió la paz en el conflicto con Chile, firmó el tratado del Mercosur, promovió la ley de divorcio y la patria potestad compartida. Durante su gestión creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por Ernesto Sábato e integrada por personalidades como René Favaloro, Marshall Meyer, Magdalena Ruíz Guinañú y Graciela Fernández Meijide, entre otras. Llevó a cabo el juicio a los integrantes la junta militar y a los dirigentes de ERP y Montoneros, soportó 13 paros nacionales convocados por la CGT en un contexto económico difícil, pero ni se compara el de ahora, aún así nunca sembró el odio contra nadie y por sobre todas las cosas hizo un gobierno honesto.

Alfonsín fue lo mejor que le pasó al país y ojalá que en la UCR pueda surgir un líder cómo él para que el radicalismo recupere su esencia y vuelva a sus fuentes.

¡¡ Por siempre Democracia¡¡

¡¡Por siempre Alfonsín¡¡