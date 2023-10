Elecciones presidenciales en EE.UU: Mike Pence se baja de la candidatura

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence anunció que se retira de la carrera electoral hacia la Casa Blanca para 2024, durante su participación en una tradicional reunión republicana que se celebra en Las Vegas.

"Vengo a decirles que me queda claro que no es mi hora", dijo Pence en un giro sorpresivo de su discurso ante el encuentro anual de la Coalición Judía Republicana (RJC) que reúne a influyentes donantes del partido. "He decidido suspender mi campaña para presidente", dijo.

"Al pueblo estadounidense, le digo que no es mi hora, pero sigue siendo el momento de ustedes", agregó Pence, que fue ovacionado de pie por los presentes. "Estoy dejando esta campaña, pero les prometo que nunca dejaré de luchar por los valores conservadores", manifestó.

La precandidata Nikki Haley, quien se dirigió a la platea poco después, abrió su discurso con palabras de reconocimiento para Pence.

"Es un hombre de bien, que peleó por Estados Unidos y por Israel, y le estamos en deuda", dijo la exembajadora de Washington ante las Naciones Unidas, según la agencia de noticias AFP.

Los ocho precandidatos republicanos, entre ellos el expresidente Donald Trump, que parte como favorito, estuvieron en Las Vegas para hablar ante potenciales donantes, en un encuentro que giró en torno al conflicto en Medio Oriente. Ni Trump ni el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hicieron mención al inesperado anuncio de Pence.

Pence, por su parte, no ofreció su respaldo a ninguno de los aspirantes a la nominación presidencial del partido en su alocución.

El republicano, que contaba con apenas un 3,8% de intención de voto en su partido, según el portal fivethirtyeight.com, dedicó la mayor parte de su discurso ante la Coalición Judía Republicana a expresar su apoyo a Israel en su guerra contra Hamas. "Debemos estar firmes con Israel", dijo Pence.