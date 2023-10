A días del escándalo, Pampita se sinceró sobre la renuncia de Zaira Nara al Bailando

Una desafortunada frase de Coty Romero hizo que Zaira Nara decidiera renunciar al streaming del Bailando sin siquiera darle aviso a la producción.

"A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming del Bailando. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me iban a injuriar como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad como mujer y profesional", compartió la modelo oficializando así su decisión

Mucho se habló sobre lo que pasó y, si bien Romero le pidió disculpas, Zaira decidió mantenerse firme en su postura y no regresar al reality de Marcelo Tinelli.

A días del escándalo, un notero aprovechó para preguntarle por este incómodo momento a Pampita, quien es jurado en el programa y estuvo presente ese día. "Hay que estar ahí para saber lo que se siente y lo que pasa dentro de uno. Hay que ser respetuosos también de lo que siente el otro. Si a Zaira le dolió y siente que realmente fue significativo se entiende su posición", aseguró.

"Creo que Coty pidió disculpas y fueron sinceras. Hubiera estado bueno que se las pudiera dar en persona. Que Zaira pudiera haber estado ahí y escuchar su versión. A veces uno en el streaming tiene otra libertad que no es lo mismo que la tele. No se puede decir cualquier cosa", sumó Pampita.

"Bueno, pero ahí en vivo medio que todos se sorprendieron con las palabras de Coty", opinó el periodista. "Sí, claro. Pero es algo que suele suceder en este formato de programa. Me hubiera gustado que hubiera recibido esas disculpas en persona y no tomar la decisión de perder un trabajo en el que se lucía, era valorada. Su presencia era importante", insistió la conductora.

"Lamenté eso, que ella perdiera ese trabajo por una situación así. Igual, entiendo que cada uno es libre de elegir en dónde quiere estar y si para ella no era cómodo seguir ahí obviamente se la respeta", concluyó.

