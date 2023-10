Francisco Gopar, una promesa firme del boxeo

Es indudable que el boxeo en todo el mundo está pasando por un momento de transición, una etapa en que las nuevas generaciones van asumiendo de a poco la supremacía en la actividad, sin olvidar las gloriosas generaciones de púgiles que dejaron su sello, al igual que los grandes maestros y entrenadores, que de a poco fueron desapareciendo y con ellos las enseñanzas del boxeo genuino.

Es lógico que al no haber buenos maestros, no existan buenos boxeadores. Corrientes no escapa a estas generales de la ley. Sin embargo, por suerte, últimamente el boxeo parece renacer como el ave Fénix, con nuevas figuras que van asomando de a poco y son más que un interesante prospecto futuro. Una de ellas es Francisco Gopar, un joven de 24 años, con muy buenas condiciones, que entrena en el gimnasio “Gigante”, muy bien equipado, con todo lo necesario para un buen entrenamiento y que es regenteado por su padre, quien es a su vez su entrenador y tiene firme esperanza en sus condiciones.

El Litoral estuvo en el gimnasio en un día común de actividades de todos los asistente a los entrenamientos y comprobó con satisfacción la gran cantidad de boxeadores amateurs en plena actividad, trabajando, pegando a la bolsa, la pera loca, el vaivén y las máquinas que ayudan a desarrollar distintas partes del cuerpo, con pesas y trabajo específico, todo controlado por personal calificado.

Entre ellos está también trabajando con todo, Francisco Gopar, que no escapa al trabajo y entrena con un grupo de jóvenes púgiles, muchos con buenas condiciones.

Gopar es profesional. Hace dos años que está en Corrientes, donde se quedó y tiene novia correntina. Su padre se muestra satisfecho por como viene trabajando y la forma en que los tratan acá.

Oriundo de Buenos Aires, encontró acá las condiciones necesarias como para desarrollar a pleno su trabajo en el gimnasio, donde tiene un grupo importante de asistentes.

“Me siento mejor como estilista”

En un aparte, luego del entrenamiento diario, dialogamos con Francisco, a quien vimos en actividad y en plena acción. Consultado sobre su estado en la actualidad, nos contestó que “me encuentro muy a gusto acá, en el gimnasio tenemos todo lo necesario para entrenar a fondo. Ya tengo 5 peleas ganadas y dos perdidas, voy bien, tenemos un buen grupo, hay mucho entusiasmo y los chicos siempre entrenan a fondo, se puede trabajar bien, esperamos seguir así. Me gusta más boxear como estilista, con técnica, me siento bien en esta categoría, la welter, estoy cómodo y fuerte. Cuando hay que prenderse en la corta no tengo problemas, pego fuerte con las dos manos y me tengo confianza. Prefiero el boxeo técnico antes que salir a pegar con todo. Si uno boxea bien, el nocaut viene solo, todavía estoy formándome y tengo confianza que pronto estaré en un buen nivel para enfrentar a cualquiera. Todo es experiencia, así me siento bien” comentó Gopar. Lo vimos trabajar en el gimnasio, es fuerte y saca las manos con potencia y rapidez, tiene una buena estatura y sabe caminar el ring, se afirma bien y sabe desplazarse, saca las dos manos bien y rápido, sabe pegar y retroceder, tiene buenos movimientos defensivos, usa la cintura y tiene un buen jab, que en seguidilla es peligroso. Tiene de su lado la juventud y las ganas de llegar y ojalá pronto lo veamos encaramado en los primeros planos. Tiene las herramientas necesarias para ser una figura y destacarse en esta dura y difícil actividad. El tiempo lo dirá.

Colaboración:

Francisco Villagrán.