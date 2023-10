Autovia 12: vergüenza nacional

¿Qué pasa con la autovía?

Es una vergüenza. Es realmente vergonzoso que la obra esté parada. Nosotros antes, cuando yo era intendenta, participamos de reuniones. Pero la verdad es que cuando asumí la gerencia regional de Vialidad Nacional no había nada. Eran solo anuncios. No había más que una consultora privada a la que se había contratado, pero nunca se le pagó ni la primera cuota, entonces ellos no empezaron a hacer el proyecto. Los contactamos y convocamos, eran gente de Buenos Aires, reunimos a todos los intendentes que estaban afectados, Riachuelo, Santa Ana y Capital. Empezamos a trabajar, hicieron la primera entrega, le pagamos y terminaron el proyecto. Es engorroso cumplimentar todos los requisitos porque la consultora privada tenía que todo el tiempo validar lo que presentaba con Vialidad Nacional, Casa Central y Corrientes. En Corrientes tenía que ser autorizado todo por el Icaa, en el sentido de que esté perfectamente todo lo que signifique desagües, tratamiento del agua y demás. Tenían que avalar los municipios: recordemos que en Capital estaba Fabián Ríos. Incluso nos sentamos con el Arzobispado porque la obra pasa por la Rotonda de la Virgen. Tuvimos que sentarnos con el Rectorado de la Unne porque ellos son los que donaron una parte de suelo para hacer un puente aéreo cerca del Águila. Todo eso lo hicimos y salió el proyecto, se aprobó, llegamos a la licitación y fue extraordinaria, participaron 23 empresas, algunas asociadas entre sí. Fue una competencia real de precios. Empezamos la obra. Nunca paramos la obra, se ralentizó por la crisis del 2019, pero se avanzó. Estaba contenta porque el nuevo gobierno no paró la obra, que seguía muy despacito y siempre con algún pretexto de ciertas cosas que decían que no podían seguir por una cosa o por otra, pero continuaba. Cuando pararon dije: es una vergüenza porque conozco lo que significa reiniciar una obra. Es muy engorroso, muy trabajoso. Una obra que viene despacio, le podés poner ritmo más fácil, pero no algo que está parado. Nuestro compromiso es de ser gobierno y rehabilitar en forma inmediata y terminar esa obra. Todas las obras presentan problemas, todas. Pero siempre tiene que haber gente que se ponga al hombro el proyecto y esté todo el día resolviendo los conflictos que surgen. Es evidente que eso no se hizo. Hay negligencia y discriminación para con Corrientes.