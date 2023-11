Firme decisión de Julieta Poggio con Coti Romero

Julieta Poggio habló con LAM luego de la polémica que se generó por los dichos de Coti Romero que involucran a Marcos Ginocchio y sorprendió al revelar la firme decisión que tomó al respecto.

“¿Te molestó que Coti haya contado que vos le mandaste un mensaje preguntando si lo del beso con Marcos fue verdad?”, le preguntaron y la modelo confirmó: “Sí, me molestó porque no tiene por qué contar lo que hablamos en privado”.

“Somos muy distintas, tomamos caminos diferentes, los dos son válidos y te permiten permanecer en el medio. Ella es más mediática y a mí no me gusta meterme en un quilombo, pelearme, me pone mal”, agregó contundente.

“¿Si pinta trabajar algún día juntas lo harías?”, insistió el cronista y fue entonces cuando la actriz de Coqueluche respondió tajante y sin vueltas: “Y, no”.

JULIETA POGGIO EXPLICÓ POR QUÉ NO LE CREE A COTI ROMERO LO DEL BESO CON MARCOS GINOCCHIO

Julieta Poggio explicó en diálogo con el programa de América por qué no le cree a Coti Romero lo del beso con Marcos Ginocchio: “No lo veo al primo haciendo eso en un after”.

“Yo quería saber la versión de ella pero no me convenció porque lo conozco a él. También le pregunté a él y no coincide, obviamente son dos versiones distintas”, sentenció la exparticipante de Gran Hermano 2022.

(Fuente: Ciudad Magazine)