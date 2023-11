Lali Espósito estalló contra los haters que inventan fake news sobre ella

Desde que escribió en su cuenta de Twitter “qué peligroso, qué triste”, tras la victoria de Javier Milei en las PASO, Lali Espósito quedó enfrentada a los votantes del candidato de La Libertad Avanza.

Y en las últimas horas, la cantante publicó un tuit en el que estalló contra los haters que inventan fake news sobre ella.

“Mucha fake news, mucha declaración falsa”, lanzó la autora de “¿Quiénes son?”. Por último, la artista cerró: “Nada que no se sepa”.

Se cree que el enojo de Lali tiene que ver con falsas declaraciones que le atribuyen a ella, del estilo de “si gana Milei las elecciones, me voy del país” o “yo no veo al país como lo vende la ultraderecha. Por ejemplo, eso que 1 de cada 2 niños no comen, es todo falso. La inflación también la exageran. Yo en la calle no veo al país así, quieren asustar”.

Lali respondió con humor a las chicanas de los libertarios y mostró que comió polenta tras las elecciones

El domingo 22 de octubre, después de que Lali Espósito compartiera su felicidad por el resultado de las elecciones presidenciales, muchos usuarios en las redes sociales la cuestionaron duramente y algunos libertarios la mandaron a “comer polenta” -un plato al que en las redes sociales se lo vincula con el kirchnerismo, ya que sería uno de los pocos alimentos que la mayoría de los argentinos todavía puede pagar en medio de la crisis económica-. Ante esa chicana, la artista respondió con ingenio.

En un reel que publicó en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Disciplina” publicó diez fotos y describió cada una de las situaciones que aparecían en las instantáneas.

“La polenta de mi mamita”, dijo en referencia a la foto donde se podía ver lo que comió. Por supuesto que este comentario no tardó en volverse viral y recibió el apoyo de todos sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder con cualquier cuestión vinculada la política, no faltaron comentarios negativos.

(Fuente: TN Show)