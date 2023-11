Laurita Fernández reveló su peor experiencia en la intimidad y descolocó a Andy Kusnetzoff

Si bien estos días, Laurita Fernández mantiene un perfil bajo, la bailarina fue una de las invitadas a “PH, Podemos Hablar”, programa cuya conducción está a cargo de Andy Kusnetzoff. Allí, la artista compartió una insólita e incómoda anécdota referida a su intimidad sexual con lujo de detalles que descolocó al conductor.

Laurita al igual que el jurado de Masterchef Argentina Donato De Santis, el cantante Raúl Lavié, la ex Gran Hermano Romina Uhrig y el rapero G-Sony estuvo presente en el programa. Todo comenzó cuando el Kusnetzoff lanzó la consigna: “Los que se llevaron un chasco en la intimidad”. Por su parte, Romina Uhrig contó: “Me pasó de estar con un chico que me gustaba mucho, y en el momento me di cuenta de que era una cosa así, tremenda”, dijo la ex participante de Gran Hermano haciendo un gesto con sus manos.

“Soy hijo de sexólogo, eso se llama micropene. Es una característica, no es ni buena ni mala”, explicó Andy Kusnetzoff. Al oir las palabras del conductor, la ex participante de Gran Hermano añadió: “Fue una de las personas con las que mejor la pasé”, recalcó Romina y Laurita, con el humor que la caracteriza, comentó: “Sabía usarla”. Acto seguido, la bailarina no dudó en pasar al frente y responder. “¿Mi historia? ¡Varias, varias de mi lado! Yo tengo algo con la limpieza… ”, lanzó Fernández lo que generó risas sobre su obsesión con la higiene

“Y no digo que la gente que lo tenga no sea limpia”, se atajó en un intento de defenderse y no ofender a nadie antes de revelar su experiencia personal. “Es algo mío, es un mambo mío”, destacó.

En este sentido, la artista continuó y rememoró la situación que le tocó vivir con un hombre. “Era muy peludo, todo”, lanzó ella con una risa nerviosa. “Está bien, estás a favor de la prolijidad”, la calmó Andy, visiblemente sorprendido por su respuesta. “Y yo no sé si me bancaba tanto pelo”, expresó ella aún algo inquieta para luego subrayar, sin pelos en la lengua: “Me costó, no la pasé tan bien”. “Está bien, está perfecto”, le hizo saber Kusnetzoff.

Fuente: Pronto