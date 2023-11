Almirón: “el debate no va a influir en el elector, la gente quiere un cambio”

El diputado nacional electo, de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón se refirió ayer al debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei asegurando que “no afectará el voto de los electores”. Además habló de la demanda que le genera dentro del espacio la suma de las estructuras partidarias locales que apuestan al cambio que propone el libertario.

De cara al balotaje del domingo, sobre el debate presidencial, Almirón ayer indicó que “me pareció sumamente interesante sobre todo por lo gestual, hay cosas que por ahí en la televisión no se pueden observar y estar en vivo te da otra visión”.

“Ninguno de los dos sacó ventaja. Me pareció mucho mejor la postura de Javier que entró a defender prácticamente sus ideas y Massa tomó un rol de interpelar”, expresó también en diálogo con Radio Sudamericana.

“Milei tuvo muchos gestos positivos e incluso de honestidad intelectual en dos oportunidades. Una al reconocer el trabajo de Seguridad de Massa, lo cual habla de su honestidad”, remarcó.

Destacó que el libertario “no tuvo que recurrir a algunas técnicas de coacheo que tenía el otro candidato para hacer incisivo sobre algunas cuestiones, no siendo él el que está en gestión. Porque recordemos que el que está al frente del Ministerio de Economía es Massa y por momentos parecía que era un emergente de la política”.

“Se dilataron muchas cuestiones sobre lo que la gente estaba esperando. Massa no pudo incluir en su discurso cuáles son las medidas que va a tomar para salir de este infierno”, señaló.

Sobre si el debate puede influir en el voto de la gente señaló que “creo que no va afectar, porque fue un debate donde se trató de desestabilizarlo y desbordar por ahí a Javier, lo que no sucedió. Me parece que si lo tuviera que ver objetivamente no va a influir sobre el elector”.

“Quedó claro que el único espacio político que suma socios, adeptos y que ahora está mirando el cambio como una alternativa frente a una economía que no levanta, a un gobierno que sigue mintiendo, me parece que claramente es La Libertad Avanza”, destacó.

“La Libertad Avanza es la única alternativa de cambio, como decía Massa acá hay que decidir por Massa o por Milei, no hay otra alternativa y creo que la gente quiere que abandonen los que hoy manejan la presidencia y el ministerio de Economía”.

“Se vió a un Javier genuino ante una situación del país crítica. Por el otro lado, se veía un maquiavelismo, se veía a un adversario con información personal que lo estaba usando con un fin. Todos los temas que tocó Massa, eran temas de redes sociales”, añadió.

Mientras que consultado sobre el último tramo de la campaña, Almirón comentó que “nosotros vamos a reforzar la fiscalización, tenemos algunos detalles técnicos que estamos tratando de solucionar”.

“Tengo una gran preocupación por la gran demanda que hemos tenido de sectores y partidos políticos importantes con estructura que se han manifestado en acompañar al espacio de la Libertad Avanza y esto nos exige un doble esfuerzo porque nosotros venimos construyendo un espacio donde solo estábamos preparados para un 30 por ciento en todo”, comentó.

“Esto nos gratifica y nos pone a redoblar esfuerzos. La verdad que como un espacio nuevo y emergente en la política estamos haciendo un trabajo enorme estamos muy agradecidos a la sociedad que elige el cambio”, remarcó.