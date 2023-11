Con solo 15 años, la correntina Sofía Meabe accedió a jugar su primer torneo profesional

bgimenez@ellitoral.com.ar

La joven correntina Sofía Meabe escribió este lunes una de las páginas más importantes del deporte en la provincia. Se convirtió en la primera tenista que jugará un torneo profesional de tenis. Con solo 15 años atravesó con éxito la clasificación al W15 de Buenos Aires.

En el Mayling Country Club de la ciudad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, la jugadora formada en el Club San Martín de Corrientes, derrotó a sus compatriotas Abril Arrieta y Melina Maruca, y a la mexicana Natalia Sousa Salazar. Así, jugará el cuadro principal del certamen que se desarrolla en canchas de superficies de polvo de ladrillo. El domingo, en el inicio de la qualy, la jovencita se impuso sobre Arrieta, de 17 años, por 6-1 y 6-2. El lunes, en una doble jornada, por la mañana derrotó a Melina María Maruca (21 años, y que llegó a ocupar el puesto N° 535 del ranking), por 7-5 y 6-0. Y por la tarde venció a la azteca Natalia Sousa Salazar (17 años) por 6-2 y 6-3. Este martes en el segundo turno de la cancha 12 del club pilarense, la correntina intentará seguir haciendo historia cuando enfrente a la estadounidense Alexia Harmon (17 años).

A nivel

Entrevistada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Sofía Meabe compartiós sus sensaciones en el W15. “Me estoy sintiendo bastante bien estos días. La verdad que se siente la diferencia en la velocidad de bola, en las actitudes. Siento que lo puedo llevar”, afirmó la jugadora que viene de cumplir una gira extraordinaria por Sudamérica.

“Soy de Corrientes, y el año pasado vine a entrenar acá, en Buenos Aires. Este año jugué la Copa Argentina, que era uno de los torneos de la gira Sudamericana para Cosat. La verdad es que me fue bien en la gira. Vengo con buenas sensaciones y mucha confianza”, describió Meabe, quien se consagró en la categoría sub-16 en la mencionada Copa Argentina, en el Torneo Junior UC-IND que desarrolló en Santiago de Chile y en el certamen denominado Cóndor de Plata que se disputó en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. “Arranqué ayer (por el domingo), bastante nerviosa, pero me di cuenta de que estoy a nivel y me siento muy bien jugando”, reconoció Meabe, quien actualmente se encuentra en el tercer puesto del ranking sudamericano en la categoría sub-16. En cuanto a sus características de juego, la tenista entrenada por Lisandro Giraldi afirmó: “Soy de variar mucho las jugadas, abro la cancha y cierro en la volea. Juego muchos drops. Varío los golpes”.

—¿A quién tenés como referente en el tenis?

—Y mi estilo de juego es parecido a Ons Jabeur, pero me gusta más Emma Raducanu” afirmó.