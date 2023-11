La Liga Correntina convocó a la Asamblea para diciembre

En la reunión semanal del consejo directivo realizada el martes, el presidente de la Liga Correntina de Fútbol (LCF), Pablo Alonso, anunció que en la segunda semana de diciembre se realizará la Asamblea de elección de autoridades.

No se precisó la fecha exacta de la convocatoria. En los próximos días la mesa directiva fijará fecha y horario del cónclave que luego de varias temporadas vuelve a realizarse en diciembre.

Todavía no hay ningún candidato a presentarse en la Asamblea. Inclusive el actual titular de la entidad Pablo Alonso no tiene una postura definida, si quiere continuar o no.

Se debe recordar que el dirigente es actualmente también presidente de la Federación Correntina de Fútbol.