La emoción de Moria Casán con la historia de Sol 1 y Sol 2 en el Bailando 2023

Tras la abrupta renuncia de Yanina Latorre a la Salsa de 3 que bailaría junto a Romina Uhrig, la ex participante de Gran Hermano sumó a Sol 2, una de las dos influencers que supo ganarse un lugar en el programa junto a su esposa, Sol 1. Tras bailar en la pista, Moria Casán se mostró emocionada y le dedicó unas sentidas palabras a la pareja que traspasó la pantalla desde el comienzo del certamen.

“Ellas tienen esa impronta que no dejan de ser ellas”, comenzó La One en medio de su devolución para luego continuar: “Por otra parte, me pareció que Sol…hoy nace un estrella para mi acá. Por su impronta, por el desenfado, por cómo se para y por cómo maneja el escenario. Es muy natural”. Entonces, Sol 2 quebró en llanto, visiblemente emocionada por las palabras de la jurado del Bailando 2023.

“Te estoy diciendo la verdad”, le hizo saber Casán al notar que la influencer se tomaba el rostro con una de sus manos para ocultar sus lágrimas mientras el conductor la abrazaba en el intento de contenerle. “Yo sé que te emocionas y yo me emocioné cuando le dijeron a Marcelo: ‘Gracias’ porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mi también me dan ganas de llorar al verlas”, manifestó Moria con la voz quebrada.

Acto seguido, los ojos de La One se llenaron de lágrimas. Movilizada, la jurado del certamen intentó seguir con su reflexión: “No puedo contener la emoción porque yo siempre estuve al lado de la marginalidad”. Sin embargo, se le hizo imposible al notar que las palabras no salían de su boca. “Perdón”, dijo, totalmente emocionada.

“No quiero hacerme la gurú de nadie ni la feminista ni la que ocupa lugares. Yo desde los años 70 que estaba en los teatros, mi misión era sacar de la comisaría a mis amigos bailarines”, compartió Casán para luego expresar: “¡Sé por lo que pasan! ¡Sé de qué se trata!”. “Me emocionaron muchísimo”, manifestó, entre lágrimas para luego soltar: “No sé porque lloro tanto”.

Acto seguido, Casán compartió un sentido recuerdo personal sobre una amiga personal que conforma parte de la comunidad LGBTQIA+: “Porque entiendo la vida, porque una amiga mía decidió hacerse mujer viviendo en mi casa cuando se puso un sobre todo de una pareja mía, y se sacó un pasaje para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo”.

“Las respeto, las quiero y voy a estar siempre al lado de ustedes sin ningún oportunismo porque lo siento, por todo eso….mi mejor nota para ustedes”, sostuvo Moria mientras Marcelo secaba las lágrimas de su rostro al igual que Sol 1 y Sol 2, en medio de una ola de aplausos por parte de los presentes en el estudio.

Fuente: Pronto