Fede Bal confesó los verdaderos motivos de su enojo con Ángel de Brito

En varias ocasiones, Fede Bal trató de evitar asistir a LAM, el programa de Ángel de Brito, al igual que también hizo Carmen Barbieri en reiteradas ocasiones, prometiendo que iba a ir al estudio de su colega, pero por el momento no fue.

Durante este jueves a la mañana, el actor visitó Mañanísima, el ciclo que conduce su madre en la pantalla de El Trece, y sorprendió a todos cuando aseguró que no irá al programa de América TV. Además, reveló los motivos de su molestia con el conductor.

Hasta el mes de julio, la relación entre el artista y el presentador era buena, de tal manera que incluso en el after de la fiesta de los Martín Fierro, Bal le dio a de Brito un par de anteojos de sol que, los tomó como regalo, pero terminó provocando el enojo de Fede.

"Le di los anteojos y le dije “¡mirá qué lindos te quedan! Te los dejo un rato. Un mes te los presto. Él se los quedó para siempre. Él quiere que vaya al programa, pero no está en mis planes ir al programa", reveló el hijo de la conductora.

"Es una extorsión completamente", aseguró, para luego aclarar que igualmente ya se compró otros lentes de sol. Luego, Lucas Bertero le pidió que amplíe sus motivos por los cuáles no está en sus planes ir al programa de Ángel.

"Decí por ahora, porque después vas y sos un panqueque", acotó su propia madre, dejando en evidencia a su hijo de que podría cambiar de parecer más adelante.

Sin embargo, replicó: "Esta decisión es para siempre. Cuando hay una maldad ahí atrás, una cosa de buscar algo... La maldad la sentí en todos lados y últimamente han tenido palabras muy feas para mi mamá y para conmigo".

Para finalizar, Bal concluyó: "Yo no genero enojos, porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentos. Pero no".

