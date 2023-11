L-Gante dio nuevos detalles de su relación con Wanda Nara: “Me prendés fuego”

Desde que estuvo como invitado al programa PH, Podemos hablar, L-Gante ha revelado detalles de cómo era su vínculo con Wanda Nara y hasta se animó a confirmar que tuvieron un romance que escondieron de la prensa.

Durante la última emisión de LAM, el referente de la cumbia 420 fue consultado en primer lugar por el cruce que tuvo con Andy Kusnetzoff en su programa, luego de haber hablado de su relación íntima con la esposa de Mauro Icardi.

Sobre si quedó enojado con Andy, L-Gante respondió. “En ese momento, después no porque dije lo que había que decir y creo que entendieron todo”, explicó y luego aseguró: “Yo que viví el momento quedamos con todo claro”.

Elián explicó que sintió que el conductor de Telefe le hizo preguntas “sin pensar en lo que puede causar en el otro”, resaltó y luego lanzó: “Yo sé lo que digo y lo que no. Si me invitás para que hable, déjame hablar, no respondás por mí”.

Cuando le consultaron si la pelea que apareció en pantalla fue editada, el cantante contó: “Si, estuvo editado. Fueron partes en donde me decía que si me había sentido mal lo editaban y yo le decía: ‘no cortés, piloteala como la estoy piloteando ahora’”.

Luego, el notero de LAM le preguntó a Elián si tiene contacto con Wanda: “Sí, hablé hace un par de horas y re tranqui, así siempre”, lanzó y luego contó que se preocupó por la enfermedad de la morocha: “Me enteré medio tarde, pero estaba al tanto de lo que se podía, igual ella no da mucha información de eso”.

Ante la consulta de si Wanda se enojó porque blanqueó en varios programas que ambos tuvieron una relación más allá de la amistad, el artista aseguró: “No sé y no creo”, opinó con sinceridad.

Además, Valenzuela explicó por qué decidió hablar sobre su vínculo con la empresaria de cosméticos: “Lo hice porque decían ‘nunca decís nada’, y entonces hablé un poquito porque decían que es marketing”.

“Cada vez que nos veían juntos pensaban que iba a ser un marketing nuevo, pero no. Nos juntábamos a comer, para salir a bailar, lo que sea”, aclaró el cantante de cumbia con una sonrisa en su rostro.

Por último, cuando le preguntaron si era verdad que Wanda había dicho que fue L-Gante “la persona con la que la pasó mejor a nivel sexual”, el padre de Jamaica aclaró: “No, me prendés fuego. No recuerdo que haya salido eso de su boca”, dijo y cerró: “No me acuerdo, no pasó”.

