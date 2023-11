Se definen los últimos pasajeros a cuartos de final

Los cruces de octavos de final de la Copa de la Liga Correntina de Fútbol se completarán este viernes con la disputa de dos partidos que fueron postergados el pasado miércoles por las inclemencias del tiempo.

La cancha de Sportivo será el escenario para la jornada que comenzará a las 15 con el duelo entre Libertad y Mandiyú, equipos que compartieron la zona 2 de la etapa clasificatoria. En esa fase, el triunfo fue para el “Decano” 2 a 0.

En tanto que a partir de las 17, será el turno para partido entre Lipton y Cambá Cuá. Dos equipos que terminaron segundos en sus respectivos grupos. El conjunto Azul acumuló 11 puntos y quedó como escolta de Curupay en la zona 3, mientras que el Rojo cosechó 10 unidades para ser segundo de Mburucuyá en el grupo 4.

En el caso que durante los 90 minutos no se puedan sacar ventaja, habrá tiros desde el punto del penal para definir quién avanzará a la siguiente etapa.

Los cuartos de final se pondrán en marcha el sábado con estos partidos en cancha de Sportivo Corrientes:

16:00 Sacachispas vs. Huracán Corrientes; 18:00 Curupay vs. Empedrado y 20:00 Boca Unidos vs. Dr. Montaña.