La dura historia de Sol 1: "Yo antes era policía y tuve un accidente en el 2010"

Sol 1 y Sol 2 se ganaron al público desde su primera aparición en el Bailando 2023 (América TV). Es por esto que, días atrás, Romina Uhrig les dio la oportunidad de bailar en la pista, en la Salsa de 3. Frente a esto, las invitaron a LAM (América TV), para conocer más detalles de sus historias de vida, y Sol 2 conmocionó a todos con su dramática historia de vida.

Sin embargo, Sol 1 no se quedó atrás y compartió lo que le tocó vivir años atrás. "Yo antes era policía y tuve un accidente en el 2010, me dieron un tiro en el pecho, en un robo en mi casa, me quedó en el pecho", comenzó revelando la mujer. Entonces, detalló: "Eran dos personas, tuve que luchar con uno, uno me dispara a corta distancia, con una bala que recorre y puede matar si o si".

"Después de eso me quiero escapar y la única opción era saltar por la terraza. Cuando vuelvo, esa persona que me dispara, que tenía 2 metros de altura, le pego un codazo, llego a querer subirme y me agarra el otro con un arma, se la saco de la mano, y lo primero que pensé es en revolearla y tirarla. Ahí me subí corriendo, me tiro de un primer piso y es donde me fracturo el calcaño, que se me explota", continuó contando Sol 1 con los espectadores su dura experiencia.

Luego, compartió: "Me paro, me da un tirón. Voy a lo de mi vecino, que me apunta con un arma porque había escuchado todo, le digo 'soy de acá'... Todo con la bala en el pecho, la adrenalina no me dejó sentir, cuando me disparó lo único que sentí fue como un balde de agua caliente. Dije 'mi cara', me toque, vi que no tenía sangre y empecé toda la secuencia a correr".

"Pasaron un montón de cosas, no me reconocieron, todavía estoy con abogados porque era mucha plata que me tenían que dar por este accidente... Todavía sigo esperando al Ministerio de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que me negó todo. Pasaron 13 años", sentenció Sol 1. Finalmente, concluyó revelando que "llamé a mis compañeros, en dos segundos cayeron, me bajaron, me llevaron al hospital, salí en todos los noticieros... y después se olvidaron".

Fuente: Pronto