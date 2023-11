Nordeste participa del Seven Oficial que se juega en cancha de San Patricio

La 35ª edición del Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se disputará este sábado 18 en el club San Patricio.

La novedad en esta temporada pasa por la participación de dos seleccionados: Nordeste y Formosa, que se preparan para disputar el Seven de la República que tendrá lugar en Paraná durante el 2 y 3 de diciembre.

También tomarán parte del certamen, reservado para equipos de primera división, los 6 clubes (con dos equipos cada uno) de la Urne que disputan la zona Campeonato del Regional de 15, Aguará de Formosa, Avispones de Castelli y un combinado de Esquina.

Los equipos participantes fueron divididos en 4 grupos para la primera fase. Como cabeza de series fueron ubicados San Patricio A, Taraguy A, Curne A y Nordeste.

Preparación

El 39º Seven de la República se jugará el sábado 2 y domingo 3 de diciembre en Paraná.

El seleccionado masculino de la Unión de Rugby del Nordeste comenzó su preparación bajo la conducción técnica de Maxi Freschi.

El cuerpo técnico utilizará el Seven Oficial como preparación y banco de pruebas para determinar el plantel que viajará a Entre Ríos. Los jugadores convocados para el Seven Oficial son Gino Demicheli, Gino Bianchi, Contarde Donato, Ignacio Meabe, Juan Ignacio Meabe, Santiago Meabe, Valentino Fey, Gerónimo Albornoz, Valentino Salto, Luciano Pápparo, Lucas Cerain y Carlos Dansey.

Antecedente

La pasada temporada, el Seven Oficial que se jugó en cancha de Aranduroga quedó en poder de Taraguy que en la final superó a Sixty 31 a 7. Curne se llevó la Copa de Plata, Aguará la de Bronce y San Patricio el Estímulo.

Esa oportunidad marcó la vuelta del tradicional torneo de 7 jugadores después de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus.

Forma de juego

Los 16 equipos participantes del Seven Oficial 2023 fueron divididos en cuatro zonas clasificatorias:

Grupo A: San Patricio A, Regatas A, Avispones y Sixty B.

Grupo B: Taraguy A, Regatas B, San Patricio B y Sixty A.

Grupo C: Curne A, Formosa, Taraguy B y Esquina.

Grupo D: Nordeste, Aguará, Aranduroga y Curne B.

En cada grupo, jugarán todos contra todos a una rueda. El primero de cada zona avanzará a la semifinales de la Copa de Oro, los segundos a las semis de la Copa de Plata y los terceros disputarán las semifinales de la Copa de Bronce.

En todos los casos, los cruces serán Grupo A vs. Grupo D y Grupo B vs. Grupo C.

La final de la Copa de Bronce está prevista desde las 16.50, la definición de la Copa de Plata será desde las 17.20 y el desenlace de la Copa de Oro será desde las 17.50.

En forma paralela al certamen de primera, habrá un Seven de Menores de 17 años y otro de Gordos.