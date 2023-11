Crucero puntiagudo cruzando el espacio, elegante, preciso, certero. “Flecha jubilosa y radiante”, como lo define el actor Oscar Martínez en su texto “Que me palpen de armas”.

Una alegoría por fijarnos un norte para siempre. El último intento por reconstruirnos, desandar los tiempos reivindicando un modelo de país en sus últimas instancias.

La flecha está en el aire cubriendo un trecho pronunciado que nos redima, que nos encuentre, que nos haga ilusionarnos como la última oportunidad para poder asir un modelo de vida, estable y verdadero.

Antes que caiga en suelo ajeno a lo desandado, la flecha briosa requiere de la fuerza necesaria que la impele cubrir esa brecha donde nos perdimos el país soñado.

El país tal vez imaginado, pero incapaz de erguirse por sí mismo, porque jamás supimos cómo hacerlo realidad, porque la virtud del pillo reinó siempre todo emprendimiento, todo sueño frustrado.

Cuando den las 18 de hoy 19 de noviembre, y la flecha lanzada dejó el espacio para situarnos, clavada en la profundidad de la tierra marcándonos el límite de lo viejo y lo nuevo por venir, será muy tarde para llantos y quizá motivo suficiente para celebrar nuestra primera voluntad que todo sacrificio es poco para elegir nuestro derrotero.

Alguna vez, tenemos el derecho de ser felices. Abrazarnos por aciertos como se logran los fines, apretaditos y coincidentes, donde la tibieza es achique que los cagones ostentan para que nada cambie.

La calentura es el estado ideal para orientar desde nuestras propias vísceras, el empellón que deseamos dar, total y efectivo.

Ese lanzamiento simbólico de destreza y arquería, pone en vuelo todos nuestros sueños tantas veces postergados. Ya no son instantes de dudas, sino de pronunciamientos, convencidos y reales.

El idealismo vendrá según la distancia que cubrieron cada saeta lanzadas a vuelo, porque ellas nos estarán marcando, el nuevo territorio de ideas y empeños que cada cual ha soñado para su país.

Lo dice muy claro el actor, Oscar Martínez en los párrafos de su texto, “Que me palpen de armas,” destinado al reencuentro del mundo y de nosotros, esa parada donde los pueblos se detienen alguna vez para coincidir, labrar sus propios futuros.

No dejemos pasar la oportunidad de cambiar de verdad.

Que como una oración de sanación, nos recuerda un poco el destino del vuelo de una flecha trocando el aire: “Me desazona la banalización de la vida, el pavoneo de la insensatez, el triunfo de la prepotencia y de la ostentación, la deshumanización salvaje de los poderosos, del desamor de la historia y la aceptación y el elogio del “sálvese quien pueda”, la práctica y la prédica, del asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecería nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace mucho que el cosmólogo Sagán, en un artículo extenso escribe como desde un punto perdido en el infinito del espacio, desde el cual el mundo se observa como una bolita “cachuza” terminará diciéndonos: “besen a sus hijos”. Escuchemos a esos hombres sigámosles, leamos a los poetas, no permitiéndonos que el miedo de la existencia deje de estremecernos cada día, porque es el costo más alto que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia.”

“La vida de un árbol merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo. Al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol y arrumados por el sentido mágico e irrepetible de su follaje nacido de la mano invisible del viento, estaremos a salvo de la alienación y de la orfandad siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria, mientras nos sea posible, y de reconocer en ella nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos hiera en vida, que la ferocidad no nos pueda el alma, que nada troque nuestra dicha de estar despiertos que una caricia nos atraviese como “una flecha jubilosa y radiante”. Besemos a los que amamos, amémonos.”

Los tiempos se juegan todos los segundos, minutos y horas. Se empieza a construir la República, ya no es hora de improvisados, sino el resultado de las cuitas de nuestro corazón con la mente en sentido común.

Perder el tiempo. Seguir como siempre, es no respetar la hora. El “Changüí “, que siempre nos otorga la historia para a darnos tiempo, una nueva oportunidad. Digno de irresponsables. Ya vimos y vemos lo que ha pasado de votar por votar, sin vislumbrar que el futuro también se acorta. Y las oportunidades se acaban cuando se subestima el rol ciudadano que alguna vez como ahora, nos merecemos por nuestras propias vida. Ponernos serios puede salvarnos. Tengamos en cuenta que “una flecha jubilosa y radiante”, está en el aire y en los minutos de descuento nos jugamos la propia vida.

Hagamos la prueba. Empecemos a caminar por nosotros mismos. Despojémonos de ataduras que nos envilecen. Recordemos: nuestro bienestar tiene prioridad, y somos muchos en este barco luchando contra un mar embravecido.

