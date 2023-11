Semana con duelos entre los equipos correntinos en la Liga Nacional

Más Info

En lo que resta del mes de novimbre, en la Liga Nacional de Básquetbol, habrá partidos entre los equipos correntinos. Comunicaciones afrontará cuatro partidos, todos de visitante. Regatas jugará tres cotejos en el su estadio y San Martín jugará en dos oportunidades, una como local y otra en La Rioja.

El detalla de los juegos es el siguiente:

Lunes 20: 20;00 Regatas vs. Comunicaciones

Miércoles 22;21:00 San Martín vs. Comunicaciones

Domingo 26;20;00 Regatas vs. Boca Juniors

Lunes 17: 21;10 Olímpico vs. Comunicaciones

Martes 28: 20;00 Regatas vs. Platense

Martes 28: 22;00 Riachuelo vs. San Martín

Miércoles 29: 21;00 Independiente vs. Comunicaciones