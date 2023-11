Mili Esquivel presentará su show “Desde el alma”

La cantante Mili Esquivel presentará su nueva propuesta artística “Desde el alma”, durante un show que tendrá lugar el 25 de noviembre a partir de las 21 en el escenario de la Sociedad Cultural Israelí Scholem Aleijem.

“El nombre que elegí para esta nueva presentación ante el público, es por la forma que tengo de interpretar cada uno de mis temas. Lo hago precisamente Desde el alma porque no sólo cada presentación sino cada tema que elijo lleva mucho trabajo, mucho tiempo de pensarlo y conlleva mucha emocionalidad y es desde esa emocionalidad desde donde quiero llegar al público”, dijo Mili.

Contó además que será un show en vivo y estará acompañada por músicos con los que viene trabajando desde hace tiempo. Ellos son: Miguel Aguirre (director musical y guitarrista); José Luis Parra (bajista), Juan Caraballo (mandolina); Emanuel Otero (teclado); quien tiene tan solo 16 años y ya muestra su excelencia musical y también estará Brian Acosta (percusión)

El repertorio que eligió para este año es alegre, divertido y también romántico. “Elegí temas que tengo deseos de cantar porque es la manera que encuentro de regalar a mi público un poco de alegría en estos momentos tan duros que se vive en el país y en el mundo especialmente la comunidad judía a la cual presto todo mi apoyo y cariño”, dijo.

Deseo –agregó-; que la gente se divierta y salga contenta. Quiero contar además que es un show es para todas las edades porque tiene mucho ritmo y muy buena energía que se vive incluso, en cada uno de los ensayos.

El show contará con varios invitados que subirán con Mili al escenario. “Son realmente maravillosos y lo más importante es que comparten conmigo la pasión y la manera de vivir y sentir la música, de esa manera estamos conectados. Todos ellos grandes amigos”. Ellos son Sylvina Casco; con quien transitó sus primeros pasos por los escenarios; Patricia Breard cuyo padre Tono Breard fue su profesor de guitarra cuando era niña. A ellos se suma Luciana Fleitas; la joven de la voz dulce y sonrisa contagiosa; Fabián Fernández además de artista productor del show -es el que dio forma a sus sueños de realizar esta presentación-; Juan Caraballo quien cuenta con un talento increíble no sólo por la gran voz sino porque es un músico excepcional y Hortencio Samaniego compañero de la Fundación Incanto.

También estará Maxi Massa al que Mili Esquivel considera dueño de una voz increíble y muy particular.

Este show es para Mili Esquivel, la posibilidad de entender que todo es posible en la medida que lo sueñes y lo desees muy intensamente. “Si crees en tus sueños se harán realidad y en lo personal no sólo creo en ellos sino en mí”, dijo.

Este show llega en un momento especial de su vida. “Hoy entiendo que solo vale lo que desees hacer desde el corazón, con amor con mucho esfuerzo y dedicación como resultado de largas horas de trabajo, siento que he dado mucho y que Dios me premia con esta pasión que tengo por cantar. La música me sanó, me acompaña y me ayuda a superarme en todo sentido. Simplemente la música me hace feliz”.

VAE