El electo presidente Javier Milei celebró este domingo su amplio triunfo frente al candidato oficialista, Sergio Massa, y avisó que apenas asuma hará "cambios drásticos" porque "la situación argentina es crítica y no hay lugar para el gradualismo".

"La situación de Argentina es critica, los cambios son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas", sostuvo, con énfasis, Milei.

Y agregó: "Si no avanzamos rápido, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia".

Fue el único momento en el que levantó el tono durante un discurso moderado en el que repitió que "hoy comienza la reconstrucción de Argentina".

Milei agradeció a sus votantes por "el milagro de tener un presidente liberal libertario".

"El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás", sostuvo que el libertario en el búnker que montó en el Hotel Libertador.

Luego de ser presentado por su hermana Karina Milei y salir al escenario con el tema "Vamos por la gloria" de La Beriso, Milei sostuvo que "hoy comienza el fin de la decadencia Argentina".