Flor Vigna se sinceró sobre la posibilidad de abrir la pareja con Luciano Castro

Flor Vigna es una de las figuras que más se destaca en la pista del Bailando 2023, no solo por sus habilidades para la danza que le valieron dos campeonatos ganados en el certamen que conduce Marcelo Tinelli sino por su gran carisma y personalidad. Luego que Lourdes Sánchez habló de poliamor en el programa, Vigna se sumó al tópico y se sinceró sobre lo que piensa al respecto y si lo aplicaría con Luciano Castro.

Todo comenzó cuando el conductor le planteó: “No se si sabías que Lourdes Sánchez dijo: ‘Mi permito es Luciano Castro’ y yo dije: ‘Wow’”. “Y después pensé: ‘No le voy a decir nada a Flor Vigna y ahora que te tengo acá lo estoy diciendo y no se porque, dije que no lo iba a decir pero lo estoy diciendo”, la chicaneó Tinelli con el humor que lo caracteriza para luego preguntarle: “¿Qué sientes sobre eso?”.

“Siento que es un papichulo y todas me lo quieren robar”, lanzó Vigna con total tranquilidad, lo que causó una enérgica reacción por parte de Marcelo, quien expresó: “¡ESAAAA! ¡WOOO!”. “¡No! Me gusta que mi hombre sea deseado, un poco que me calienta”, reveló Flor segundos más tarde cuando el conductor le preguntó si era una mujer celosa.

Sin embargo, la participante del Bailando 2023 no se olvidó de la rivalidad que mantiene con Sánchez y disparó: “Igual, un poco como que dije: ‘Lourdes, me seguís buscando. ¿Viste? ¡Está tremenda ella!”. “¿Y ustedes tienen un permitido en la pareja o no?”, quiso saber Tinelli, quien añadió: "¡Yo ni en pe…un permitido!”.

Ante dicha consulta, Flor aclaró con una expresión de confusión en su rostro: “Todavía no charlamos pero yo no y él, creo que tampoco”. “Me dijo que le gusta esa de los juegos del hambre, Jennifer Lawrence pero no es de afuera”, acotó Vigna. “Pero la cosa es tener un permitido que lo veas, eso es más tremendo”, le hizo saber Tinelli.

Entonces, la cantante abrió la puerta a la posibilidad de tener nuevas experiencias en la pareja que mantiene con Luciano Castro. “Y bueno, a lo mejor lo llevo a la fiesta y si le gusta alguien lo charlamos medio borrachines pero tiene que ser consensuado”, mencionó sobre el festejo para el conductor así también las figuras, bailarines y miembros del jurado que se está organizando en el Bailando 2023. La confesión de Vigna no pasó desapercibida y causó gran sorpresa en el estudio.

“¿Consensuado si?”, lanzó Tinelli, anonadado. “Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí, en unos años, porque vamos casi 3…¡Puede ser! ¿Entendés? Como decir: ‘Che, ¿te gusta fulano?’”, le contestó ella. “Pero solo para que quede ahí, no para que este”, comentó Marcelo. “Eh…podr??a ser pero más con una mujer que con un hombre porque yo me siento muy elegida con él, sé que le gusto yo y quizás, en 5 años llamar a una mujer, puede ser”, planteó Vigna, sin descartar nada.

