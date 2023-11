De Brito habló sobre el supuesto distanciamiento de y su papá por cuestiones de negocios

Tini Stoessel acaba de terminar una exitosa gira que la llevó a dar shows por distintos países del mundo. La cantante estuvo presentes en escenarios que fueron desde Estados Unidos y México hasta España y Qatar.

Si bien la artista se mostró feliz con el resultado de tanto trabajo, durante los últimos días, se filtró una información sobre Alejandro Stoessel, su papá, que podría opacarlo todo.

“Ustedes me vienen preguntando hace rato qué pasa con Tini y sus padres, por qué no se muestran juntos, por qué no hay likes de un lado ni del otro. Bueno, voy a detallarte los datos que tengo, esto que voy a revelar lo cuento con el mayor de los respetos por la familia de Tini”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

"A mí lo que me dicen es que en los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron. Solamente voy a decir eso porque prefiero no profundizar. Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo. Tini no está en un buen momento con sus padres. Todo tendría que ver con su carrera y no con un tema familiar”, había añadido.

Por su parte, cuando le preguntaron por este tema, Ángel de Brito se mostró categórico. "¿Tini está alejada de su familia?", le consultaron. Sin vueltas, el conductor de LAM dijo: "Ella adora a su familia".

Fuente: Pronto