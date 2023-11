Milei: “No se negocia ningún punto de mi política económica”

A 17 días del balotaje, Javier Milei aseguró este jueves que su proyecto de dolarizar la economía si llega a la presidencia sigue pie y afirmó que no negociará con sus aliados de Juntos por el Cambio sus propuestas económicas.

"No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica", enfatizó el candidato de La Libertad Avanza antes de ingresar al Congreso para formalizar su candidatura.

En este punto, el diputado remarcó, en declaraciones a C5N, que la dolarización "es una política de Estado".

"Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista", enfatizó.

Ese era uno de los puntos criticados por Patricia Bullrich durante la campaña previa a la primera vuelta, pero para Milei no será algo a negociar luego del apoyo que le manifestaron la presidenta del PRO y Mauricio Macri: "Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural".

"Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central", remarcó.

Además, aseguró que Macri no le dio ningún consejo tras el pacto post elecciones, sino que "lo que hizo fue intermediar" para que arreglaran "la situación con Bullrich".

"La realidad es que los dos teníamos ganas de arreglarnos. Fue algo súper ameno, Macri jugó un rol muy importante de acercar las partes, han tenido una actitud propia de gente humilde y con grandeza", elogió.

Consultado sobre la venta órganos, tema que volvió a instalar la diputada electa de su espacio, Daiana Mondino, Milei respondió: "Es una discusión que no es parte de la agenda. Ni siquiera está ninguna de nuestras propuestas de campaña".

El miércoles, en plena campaña, la diputada nacional electa de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, revivió la polémica sobre el mercado de órganos, uno de los puntos más criticados por la sociedad. "Es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos", lanzó.

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", explicó Mondino en declaraciones a Radio La Red.

Tras esa declaración, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, subió un video para criticar al espacio.