UxP: aseguraron que como oposición no negociaran los derechos de los argentinos

Tras la derrota electoral en el balotaje de ayer, referentes locales de Unión por la Patria remarcaron que la sociedad le otorgó el rol de opositor, que lo van a ejercer seria y responsablemente. Además vaticinaron que los resultados de las elecciones no se relacionan con la realidad política provincial y que se organizaron para gobernar la provincia en el 2025.

Ante los resultados del balotaje que consagraron al candidato de la alianza La Libertad Avanza, Javier Milei como el nuevo Presidente de la Nación con el 55,95% (12.740.742 votos) frente al 44,04% (10.029.279 votos) que cosechó el actual Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, algunos referentes de Unión por la Patria dialogaron con El Litoral.

“Primero reconocer el resultado de que en la Argentina tiene un nuevo presidente y empezar a plantearnos desde mañana cuál va a ser nuestra postura de oposición a muchas cosas que si Milei las aplica vamos a estar contra como el programa económico que el dio a conocer”, comenzó diciendo a este matutino, el senador Provincial de Corrientes, José "Pitín" Aragón.

“Nos queda organizarnos para ser una oposición. No quiero decir constructiva, porque nosotros en las cosas que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No negociamos el derecho de piso como tienen los argentinos: el derecho al trabajo, a la educación, a la salud pública. Vamos a seguir en esta senda. Las elecciones se ganan y se pierden, pero las ideas siempre tienen que estar claras”, remarcó.

Consultado sobre lo que faltó para ganar las elecciones, Aragón dijo que

“Un mejor Gobierno Nacional porque hay que decirlo” señaló consultado sobre lo que faltó para ganar las elecciones. “Y fundamentalmente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, hay que convencer a la gente que la política es la herramienta de la transformación”, agregó

“Ahora hay que organizarse para tener una oposición que resista a un montón de cosas, con las que nosotros no estamos de acuerdo y comenzar a pensar en los próximos dos años de cara a las elecciones que se vienen, sobre todo en Corrientes para poder diseñar una oposición provincial que pueda pretender, llegar, que tenga vocación de poder y que gobierne la provincia en el 2025”, cerró.

También desde la sede de UxP, donde la desazón reinaba en medio de algunos cánticos de un par de militantes, sobre los resultados, el Diputado Nacional Jorge Romero comentó que Romero “aceptar y felicitar al nuevo presidente. El análisis es que hay once millones de argentinos que confiaron en nuestro espacio y que nosotros tenemos que honrar esa confianza, ocupar el lugar que nos puso la sociedad que es ser opositores a partir de ahora, de controlar al gobierno, de marcar las diferencias sobre lo que nosotros no compartimos y apoyar las que creemos que están bien. Ser una oposición seria y responsable”.

Reconoció que la gestión nacional influyó en el electorado. “Hemos tenido una gestión que no fue buena y la sociedad optó por otro sistema o por otro espacio. Se hizo todo el trabajo que se tenía que hacer, pero lamentablemente los resultados económicos de la gestión no han sido buenos y eso la gente evaluó y decidió cambiar de espacio. De elegir otro modelo”.

“El camino a la gobernación de Corrientes 2025 no quedó truncado. Los resultados de hoy no quiere decir que bajemos los brazos, creo que ahora tenemos que empezar a juntarnos, empezar a tener fuerza y ser competitivos para ser gobierno dentro de dos años en la Provincia”,remarcó ante el futuro del espacio político.

“Todas las elecciones son distintas y quedó demostrado que el 22 de octubre ganamos y hoy (por ayer) perdimos. Son distintas y las circunstancias también y nosotros como espacio y como frente político vamos a trabajar para gobernar la provincia dentro de dos años”,insistió.

En este marco, el apoderado de UxP, Felix Pacayut también dialogó con El Litoral. “Se ha pronunciado el pueblo argentino, ha elegido un nuevo presidente, Javier Milei. Los peronistas somos los primeros en aceptar las derrotas y el veredicto popular; y en ese sentido también se ha pronunciado nuestro candidato Sergio Massa. El pueblo argentino nos ha dado el rol de opositores a este modelo de país que propone Milei y en ese sentido también trabajaremos”.

“Ahora queda hacer una transición lo más ordenada y responsable posible en estos días que quedan hasta la asunción de este presidente y que en ese sentido tengamos todos, no solamente nosotros, sino propios y ajenos la grandeza de que se privilegien los intereses de los argentinos”, destacó.

En cuanto a las causas por la que no ganaron en las urnas, Pacayut dijo que “opinar en caliente nunca es bueno en estas cosas. Lo primero que se te viene a la cabeza es que la gestión de gobierno (por el Nacional), la cuestión económica, obviamente tener un candidato que además es el Ministro de Economía de la Nación son cuestiones que pesaron evidentemente y negativamente en la decisión de los argentinos”.

Instó a pensar en “lo que se viene para los argentinos y querer a la patria y estar dispuestos a que los sacrificios lo hagamos todos, pero que sea en beneficio del pueblo argentino”.

Sobre el camino a la gobernación de Corrientes que pregonaron tras el triunfo en las elecciones generales, Pacayut dijo que “son cuestiones que tienen que ver con realidades totalmente distintas, las elecciones de Corrientes siempre han tenido sus características locales muy marcadas y es una historia que se abre a partir del 10 de diciembre cuando arranque el próximo presidente electo en su gestión de gobierno”.

“En Corrientes siempre habían ganado los candidatos a presidentes peronistas, pero las condiciones como estaban planteadas en esta elección y después de cuatro años de gobierno tan duro como tuvimos hacía que el escenario fuera otro. Hay que entender también que la gente está votando el hartazgo a no solamente un peronismo y a la propuesta que llevamos adelante en estos años, sino también a otros partidos que han quedado en el camino en las elecciones generales y que también se han visto frustradas sus expectativas, más allá de las alianzas circunstanciales que se hayan armado para el balotaje”.

“Vamos a seguir siendo críticos, acompañando de manera responsable, como lo hemos hecho reconociendo el resultado electoral y deseando lo mejor para el pueblo argentino, pero sin renunciar a nuestras convicciones”, remarcó.

Sobre las expectativas de una unidad nacional con Milei, el apoderado de UxP dijo que “puede tranquilamente plasmarse con un presidente que esté dispuesto a convocar y a construirla con todos los sectores de la Argentina, no solo los políticos, con los que tienen que ver con la comunidad del pueblo argentino. Massa lo hizo y lo convocó de manera explícita, esto no quiere decir que este presidente no pueda hacerlo, pero no lo hizo hasta ahora”.

“Tiene todas las herramientas al alcance de sus manos para convocarnos al resto de los argentinos a construir una unidad nacional en la cual, aun manteniendo nuestro rol y nuestras individualidades podamos hacer nuestra colaboración para que la república argentina y nuestras regiones como el Norte, el Nea y como la provincia de Corrientes salgan adelante de una vez por todas. Soy un poquito escéptico a que esto suceda y veremos cómo las cosas van evolucionando”, agregó.

“El pueblo argentino nos ha dado el rol de custodiar las conquistas sociales, de derechos civiles, de género que han adquirido las mujeres que sean respetadas, y sostenidas. Ese rol nos han dado y eso lo vamos a cumplir”.