Rocío Oliva sacó a la luz con quiénes de la familia de Diego Maradona sigue en contacto

Tras un tiempo alejada de los medios, Rocío Oliva regreso y está dando que hablar. Semanas atrás, porque salió a contestarle a la madre de una futbolista que falleció en un accidente de tránsito. La mediática hizo un evento en su honor, para recaudar, y la señora la acusó de aprovecharse de la situación.

Pero ahora, se recibió de periodista deportivo y estuvo en Poco correctos para hablar de eso, pero también recordó sus 7 años de relación con Diego Maradona. “Mi relación más larga fue con Diego. La base del tiempo fue el amor, pero teníamos gustos en común que nos ayudaron a durar tanto. Diego fue el mejor jugador del mundo, el hombre más famoso. Y es obvio que me van a preguntar por él, no me molesta”, comenzó.

Tras la muerte de El 10, hace casi 3 años, la alejó del mundo Maradona, pero no del todo, según sostuvo. Consultada por si sigue en contacto con alguien del entorno, respondió: “Tengo contacto con sus hermanas, hablamos para el cumple de él. Nos comentamos los estados de WhatsApp y algunas historias, eso es todo”.

A continuación, sorprendió al contar que no tiene contacto con los herederos de Diego. Nunca lo tuvo con Dalma y Gianinna, pero sí había un vínculo con Jana, por ejemplo. Pero todo indica que ya no existe, según sus palabras. “Con las hijas no tengo contacto, nada”, remarcó.

Por otro lado, dijo que Pelusa fue su última relación estable, que nunca más volvió a enamorarse. “Estoy sola. Remil sola. Me gustaría conocer a alguien, es el sentido de la vida compartir cosas buenas y malas”.

Fuente: Pronto