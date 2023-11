Mitos y verdades sobre el Magnesio

Este nutriente es importante para muchos procesos que realiza el cuerpo como, por ejemplo, regular la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre, y la presión sanguínea. “Es un mineral esencial para la nutrición humana, participa de muchos procesos en el organismo, algunas fuentes contabilizan 400”, introduce Nachman.

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología explica que este mineral tiene incidencia en “procesos pequeños, por ejemplo, de la contracción muscular, de la contracción del miocardio, participa en el metabolismo del azúcar, en la regulación de la presión arterial, interviene en funciones del sistema nervioso central, del sistema inmune”.

En el caso que tengamos déficit de magnesio, se presentan distintos síntomas que nos hacen dar cuenta de que necesitamos recomponerlo. “Entre los síntomas puede haber convulsiones, arritmia, calambres, fatiga, entumecimiento”, explica el gastroenterólogo.

“Si hay un exceso, pero tiene que haber un exceso importante, o por alguna patología o por algún aporte significativo -estamos hablando de 10 gramos de magnesio- puede haber trastornos de la presión como hipotensión, depresión respiratoria, arritmia, incluso paro cardíaco”, advierte Nachman.

“Estuve tratando en mis redes el tema del magnesio por todo el comercio que se generó de manera esotérica, como si este mineral fuera mágico y resolviera todos los problemas, es en ese sentido que hago hincapié en los habitos”, explica Nachman.

El especialista desarrolló sobre los consejos que afirman, por ejemplo, que el magnesio puede combatir la falta de sueño. “Los estudios confirman que la calidad de la literatura es deficiente para que los médicos hagan recomendaciones bien informadas sobre el uso de magnesio oral para adultos mayores con insomnio”, asegura.

“Hoy día, la realidad es que no podemos discutir si mejora o no el sueño, los estudios que han evaluado esto no son malos, son pésimos, entonces no se puede sacar ninguna conclusión al respecto, el tiempo dirá si con el magnesio uno duerme mejor, es una posibilidad”, refuerza.

“Existe un comercio alrededor de los suplementos, y una cuestión en redes sociales que es atroz, porque lo que hacen es promover que se abandonen medicaciones diciéndoles que van a mejorar con el magnesio. Realmente se dicen barbaridades”, se lamenta.

“Obviamente que todo paciente que tenga una hipomagnesemia y sienta fatiga, va a sentir mejoría con la suplementación con magnesio, no es que decimos que el suplemento de magnesio es humo, sino que hay que dárselo a quien realmente lo necesita”, cierra Nachman.