Torrico: “Milei fue el primer político en comprometerse a bajar y no crear impuestos”

Jonás Torrico, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, será otro de los expositores del Décimo Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad y tituló su exposición: “Ante los impuestos, la pregunta es si sólo queda resignarnos”.

“Hemos armado estas dos sesiones que tenemos para la conferencia, en dos aspectos. Por un lado, hemos desarrollado una charla para que se trate de temas que ocupan en lo que son los Estados, tanto nacionales como provinciales. Y por el otro, hicimos una charla para el ciudadano de a pie y para las empresas. O sea, para la gente que paga impuestos como ciudadano y también la gente que paga impuestos cuando emprende y cuando tiene una empresa. Esta charla se llama “Ante los impuestos, la pregunta es si sólo queda resignarnos”. Lo cierto es que no”, dijo a El Litoral.

“Nosotros trabajamos en la Asociación Argentina de Contribuyentes, que se creó a partir de que distintos comerciantes, empresarios y gente de trabajo que entendió que era necesario que exista una representación directa en el Congreso Nacional. Comprendimos que era importante que exista una organización preparada, capacitada y lista para poder defender al que paga impuestos cada vez que el Estado quiera avanzar sobre nosotros. Y en esta charla demostramos cómo fue creciendo la presión fiscal, a partir de nuevos impuestos, de más alícuotas. Cómo a partir de distintos gobiernos siempre se fue avanzando contra el contribuyente”.

“El Estado ha aprendido, de mala manera, que cada vez que tenga un problema de caja, lo más fácil para ellos es quitarle un poco más al trabajador, al que paga impuestos. Y nosotros hemos visto que eso es algo dañino, que hay que combatir. En tres años de trabajo hemos logrado bajar, frenar e eliminar impuestos. Hemos tenido un éxito enorme dentro del Congreso, generando bloques de diputados que se oponen a la creación de impuestos. Tal es así que en los últimos dos años, el gobierno de Alberto Fernández, no ha podido crear un impuesto nuevo. Uno de los programas más importantes que tenemos en la asociación es lo que se llama compromiso con el contribuyente, en el que los políticos se comprometen a tres puntos: no crear nuevos impuestos, no aumentar los existentes y trabajar para reducirlos. Este compromiso lo han firmado diferentes líderes políticos de distintos partidos y el máximo exponente es Javier Milei”.

“Milei, hace dos años, en la campaña en la que se lanzó como diputado, firmó el compromiso en la televisión nacional. Esta firma fue un antes y un después en la política argentina. Porque cambió el paradigma de lo que son las campañas electorales. A partir de esa firma, todos los partidos políticos que buscaban el apoyo del pueblo tuvieron que comprometerse realmente con no subir impuestos”.