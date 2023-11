Dono: “Es un mito que las provincias del Norte no van a dejar la coparticipación”

Uno de los expositores del Décimo Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, que se inicia hoy, será Pablo Dono de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quien abordará “¿Cómo salir de coparticipación?”.

“Muchas veces se dice que no es posible: hay varios mitos. Primero, que la idea no es dañar a una provincia, sino que es ayudar a empoderar a las jurisdicciones que estén bien. Uno de los tantos mitos es el tema de la autonomía de las 24 provincias, que si bien la Corte dijo que es así. Hay un tecnicismo legal, podés generar una cuestión abstracta al no molestar a las provincias que no aceptan seguir sin coparticipación. Es como si hicieras dos propuestas. Es decir, los que quieren salir, salen. Los que no quieren salir, quedan con este sistema y se devuelven ciertos impuestos, se reduce la carga en general. Otro de los mitos es que el Norte nunca va a aceptar, las provincias del Norte nunca van a aceptar salir de la coparticipación porque las beneficia. Esos son dos mitos. Primero, que el estudio económico muestra que no las beneficia. Y lo más importante es, hemos hablado con diputados del Norte y la pregunta es cómo salimos. O sea, estamos de acuerdo en salir, más o menos la pregunta es cómo”, anticipó a El Litoral.

“Hay muchas opciones. Una, por ejemplo, que se nos ocurrió es en el triángulo del litio, se arme un fondo de convergencia para que las provincias puedan estar bien y a medida que el litio explote, te independizás de la coparticipación y ese fondo puede desaparecer o quedar para todas las provincias, para una cuestión anticíclica. Esa podría ser una opción. Hay varias, hay que estudiar muchas. No puede ser inmediato porque tenés un montón de cuestiones presupuestarias que arreglar. Pero la parte importante es que sí puede suceder. Las provincias lo pueden imponer. El gran problema es el Estado nacional. Es como un administrador de consorcio muy caro. Ese es el gran tema”.