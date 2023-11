Corrientes no comprará vacunas contra el dengue: los detalles

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Doctor Ricardo Cardozo, anunció este jueves el Plan Provincial de Lucha contra el Dengue 2023-2024 y adelantó que no comprarán vacunas contra dicha enfermedad.

"La Nación está estudiando, hay una vacuna aprobada por el Anmat pero decidió no comprarla todavía, porque consideran que falta el estudio para poder recomendar la utilización, y segundo, ahora viene también la incertidumbre de qué va a hacer el gobierno que asuma", anunció.

Al respecto dijo que "lo que se hace habitualmente es que la Nación compra porque tiene posibilidades muchísimo mayores que las provincias, en un fondo rotatorio de vacunas nacional, y para poder adquirir las vacunas que ellos consideran desde el punto de vista sanitario y epidemiológico que debemos aplicarlas"

"La provincia no está en condición de comprar, porque si la nación no nos recomienda, no podemos ir en contra de los tratos nacionales y sanitarios", puntualizó.

En este sentido el ministro remarcó que se decidió no comprar y que están esperando lo que suceda con el cambio de gobierno.

"Estamos todos a la espera de alguna novedad económica, rogamos que este nuevo gobierno acierte con las medidas para que tengamos una mejor economía y podamos acceder a los elementos que necesitamos", sostuvo Cardozo.

Sobre la situación actual del dengue dijo que "hay pequeños brotes y a veces con mayor intensidad, como fue en el caso del 2020".

Este año, según el ministro, hubo alrededor de 1600 casos. "La gente debe saber que puede haber brotes importantes, siempre hay casos positivos, hoy estamos teniendo 14 casos positivos activos y que nos puede tocar a cualquiera", destacó.

Por lo tanto, recomendó evitar o eliminar todos aquellos elementos que puedan mantener algo estancado en el hogar.