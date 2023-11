Presupuesto: con fecha de sanción en Senado, Rivas Piasentini hoy da cuenta de los números

El Ministro de Hacienda de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini recibirá a los diputados y senadores de la provincia para analizar los números del Presupuesto Provincial 2024, remitido por el Gobernador Gustavo Valdés por $1.208.026.896.402 y que actualmente se encuentra en la Cámara del Senado y donde sería aprobado el jueves próximo.

Luego de la suspensión del encuentro que se había fijado en un primer momento para el miércoles pasado, hoy el titular de la cartera de Hacienda se reunirá con los senadores y diputados de la Provincia para brindar detalles del proyecto de Presupuesto Provincial 2024 de $1.208.026.896.402.

Ante el recambio de Gobierno Nacional varios funcionarios provinciales y legisladores en los últimos días se trasladaron a Buenos Aires, por lo que se analizaba la fecha de esta instancia de diálogo que finalmente fue confirmada ayer por el Diputado Provincial del oficialismo, Norberto Ast, quien además aseguró que el Presupuesto provincial será aprobado antes de fin de año.

“Nos quedó un trabajo por demás importante que ha ingresado y tiene que ser con el Presupuesto que vamos a abordar y antes del 31 de diciembre la provincia deberá tener su presupuesto para el 2024", dijo ayer en diálogo con El Matutino de Mega.

Confirmó que “mañana (por hoy) a las 10, en el Ministerio de Hacienda vamos a tener la reunión. Están invitados todos los legisladores, estén o no en la Comisión de Hacienda”.

“El gobierno nacional ha enviado el proyecto al Congreso, sobre la base de ese proyecto tomando en cuenta las variables macroeconómicas del mismo se desarrolló el presupuesto para Corrientes, independientemente de que el nacional todavía no se ha aprobado. Es importante tenerlo aprobado a partir del 1 de enero porque le da una situación de estatus distinta, una provincia ordenada, que no toma deuda, que no tiene déficit", comentó.

La reunión entre Rivas Piasentini y los legisladores, se producirá luego de que los gobernadores de Juntos por el Cambio suscribieron al pedido de los gobernadores del Norte Grande para que el actual mandatario, Alberto Fernandéz firme un decreto de manera urgente compensando parcialmente esa detracción de fondos coparticipables y ante los pronunciamientos del Presidente electo de la Nación, Javier Milei quién anunció que mantendrá la quita de Ganancias y la devolución del IVA que aplicó el ministro de Economía, Sergio Massa y que implica para Corrientes una reducción de 30.000 millones.

Se debe considerar que ante el cierre del periodo de sesiones ordinarias la Cámara de Diputados aprobó la prórroga por el término de 10 días de ese plazo para avanzar con el tratamiento del expediente que encuentra en el Senado y donde sería aprobado la semana entrante según vaticinaron algunos legisladores en diálogo con El Litoral.

Además, vale recordar que la próxima semana ambas Cámaras realizarán su sesiones preparatorias. En diputados la misma está prevista para el día 28 de noviembre a las 10, en el Senado la realizará el 30 de noviembre.