La molestia de Milett Figueroa al enfrentar los rumores de separación de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli comenzó el Bailando 2023 sin pareja tras separarse de Guillermina Valdés y, ante esto, se convirtió en uno de los solteros más codiciados. Sin embargo, a meses del comienzo del certamen se enamoró de Milett Figueroa ya que, el jugueteo que inició en la pista, pasó a lo privado.

Muchos ponían en duda esta relación, hasta que el conductor decidió ir un paso más y se la presentó a Mirtha Legrand y Susana Giménez como su novia. Pero durante esta semana, hubo detalles que llamaron la atención, como que la peruana no fue invitada al cumple de Juanita Tinelli.

En la noche del jueves, en LAM profundizaron sobre el tema y hablaron de una fuerte crisis, dando a entender que el noviazgo no iba más. Pero este viernes por la tarde en DDM, Pepe Ochoa fue el encargado de terminar con los rumores y aseguró que se terminó la pareja: "Están separados".

"Empezaron a aparecer algunas cositas, que no tengo en detalles bien qué, pero lo que sé y hoy lo puedo confirmar, es que el amor se terminó. Creo que por actitudes de ella hicieron que un poco Marcelo se aleje", explicó el panelista.

Pese a esto, por la noche del mismo viernes, en el ciclo que conduce Ángel de Brito, mostraron la nota que Santiago Sposato le hizo a Milett Figueroa a la salida de una peluquería e indagó sobre la supuesta crisis que atravesaría con Marcelo Tinelli.

"No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes", expresó, notoriamente molesta.

Haciéndose la desentendida con las preguntas del notero sobre su presunta crisis de pareja, agregó: "No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada".

Cuando el movilero le preguntó si continúa en una relación con el conductor, la participante del Bailando fue tajante y respondió: "Conversamos en otro momento porque ahora estoy buscando la camioneta".

"No tengo por qué dar declaraciones al respecto de absolutamente nada porque me estoy enterando por ustedes de todo lo que está pasando. No tengo nada que decir", contestó, cuando le remarcaron que la presentó de manera oficial en un evento, pero que después no la invitó al cumple de su hija.

En el momento que Sposato le consultó si la relación con sus compañeros del certamen de baile podría cambiar si deja de ser la novia de Tinelli, la modelo arremetió: "Chicos, yo soy Milett Figueroa, no me creo nada más que nadie. No entiendo qué ha cambiado o qué deja de cambiar. No se crean el cuento, chicos, de verdad".

"Estamos viviendo una realidad linda, no se crean las historias. Chicos, tranquilos, no pasa nada, todo está bien", sentenció Milett Figueroa, dando a entender que continúa en pareja con Marcelo.

