La picante declaración de Moria Casán sobre su intimidad con los políticos

El viernes a la noche, el Bailando 2023 emitió un nuevo programa y, como suele ser, siempre se viven momentos divertidos y también se sueltan con insólitas revelaciones, tanto el jurado como los participantes.

En esta oportunidad, la que no tuvo filtro al contar parte de su intimidad fue Moria Casán.

Todo se dio con el debate que inició Marcelo Tinelli, ya que habló sobre los albergues transitorios a raíz de que Coty Romero y su bailarín estaban a punto de comenzar su presentación de bachata sobre una cama, simulando ser la de un hotel de alojamiento.

Cuando la jurado del certamen de baile fue consultada sobre lo que piensa sobre estos lugares, entre risas, reveló: "Yo a todos los telos fui. A los que se entraba y te fichaba toda la cuadra, Dios mío, eran divinos".

"Qué olor a naftalina...a desodorante, con los potus esos que se caían", recordó la vedette sobre cuando iba a los albergues transitorios en su pasado.

En ese sentido, La One detalló la diferencia de los hoteles de antes con los de ahora y contó cuál prefiere: "Ahora no tanto, se mejoraron mucho. Me gustaba antes más rústico, más precario".

Por último, Moria Casán hizo una picante declaración y concluyó: "Yo hice 'A la cama con Moria' en el 91, y llevaba a todos los políticos. No saben lo que son los políticos en la cama...flojitos, muy flojitos".

(Fuente: Pronto)