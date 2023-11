Tarifaria 2024: aseguran que las subas rondan entre el 140% y 160%

La concejal Mercedes Franco Laprovitta, de Unión por la Patria y su par Yamandú Barrios de ECO+ Vamos Corrientes, se refirieron a la Tarifaria Municipal 2024 y ambos coincidieron que el promedio de aumento es del 140 a 160 por ciento en algunos tributos. Pero mientras desde el oficialismo aseguran que no habrá inconvenientes para aprobar el expediente, desde la oposición solicitaron “reducir los montos basándose en un índice de precios esperados para el 2024”.

En el marco del tratamiento del expediente remitido la semana pasada por el Intendente Eduardo Tassano al Concejo Deliberante y que actualmente se encuentra en las comisiones de Hacienda y Legislación para su correspondiente análisis, la concejal Franco Laprovitta en diálogo con Radio Sudamericana aseguró que el promedio de incremento es de 160 por ciento en algunos rubros y en comparación con la Tarifaria 2023.

Calificó al incremento como “elevado”, por lo que señaló que lo que plantean desde la oposición es “un análisis comparativo en determinados rubros, como el cementerio, donde no veíamos por qué un incremento tan elevado".

“La preocupación principal de la oposición radica en el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. El bolsillo del trabajador viene bastante vapuleado, y aumentar los impuestos es un golpe a los vecinos”, remarcó.

En ese contexto, apeló a la necesidad de considerar la situación económica actual de la comunidad antes de implementar aumentos significativos.

Laprovitta planteó la posibilidad de reducir el incremento del 160% basándose en un índice de precios esperados para el 2024. "Les dijimos qué posibilidades había de hacer una reducción, están analizando y van a hacer una contrapropuesta", afirmó la concejal.

Además, subrayó que el objetivo no es simplemente oponerse por oponerse, sino llegar a un entendimiento razonable en cuanto a la Tarifaria.

Se debe considerar que a diferencia del Presupuesto Municipal que también está en análisis en el Concejo Deliberante, la Tarifaria Municipal 2024 requiere la aprobación de doble lectura y una audiencia pública.

En esa línea, fuentes del Concejo Deliberante anticiparon a El Litoral que el jueves se avanzaría con la aprobación de la primera lectura, ya que el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para avalar los números para poder así, avanzar con la convocatoria a la audiencia pública,

En este contexto, el Concejal Yamandú Barrios también se refirió al expediente recordando la reunión que mantuvieron con el Secretario de Hacienda Marcelo Corrales. “Es difícil porque las tarifarias municipales tienen mucho rubro con montos fijos , como no pasa con una Ley de Presupuesto Provincial o Nacional. Entonces es más complejo en época inflacionaria y ante la incertidumbre económica”, dijo en diálogo con Radio Sudamericana.

Consultado sobre el incremento, Yamandú confirmó el porcentaje de Franco Laprovitta y dijo que “tiene un promedio entre el 140 a 160 por ciento, que es la inflación presupuestada para el año que viene”

Sobre si la aprobación del expediente podría complicarse en el Concejo dijo que “no. En la reunión con Corrales plantearon algunas consideraciones los opositores y el Secretario de Hacienda tomó nota de ellas y que seguramente se volcaran al proyecto que resulte con despacho de Comisión”, señaló.

Algunos Números

Las contribuciones que afectan a los rodados se diferencian entre los radicados y no en la ciudad de Corrientes anualmente: una Camioneta tipo Pick Up radicada abonará anualmente $ 10.000 mientras que la que no está registrada $40.590; camión balancín $40.600 o $163.140; y un camión con acoplado $81.200 o $324.180.

Los transportes con domicilio legal en otras Provincias: abonarán la tasa como vehículos no radicados en el municipio pero con una reducción del 50%. Por la licencia anual para la explotación de servicio de transporte público de pasajeros $31.300, mientras que por la licencia anual para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler, taxis, autos remises, transporte escolar y otros deberá abonar $22.100.

En cuanto al permiso de uso de los locales del Nuevo Mercado de Productos Frescos: los más caros son los que están ubicados en el exterior: Verdulerías, herboristerías: $22.400; Carnicerías, pescaderías, pollerías, fiambrerías, almacén por menor, bares: $29.400 y Gastronómicos y textiles: $49.400

Por la publicidad o avisos realizados por altoparlantes, equipos de audio, o cualquier tipo difusión Oral $16.600.

Por la autorización para la extracción de árboles de la vía pública, se abonarán las siguientes tarifas mínimas: a) Por cada inspección $ 2.800; b) extracción de árboles $ 32.400; c) poda de árboles $ 20.400 Por retiro de ramas y troncos. (por cada viaje de camión) $ 5.700

Se fija el valor de la hora o fracción de sistema de estacionamiento hasta: $800.