Frigerio habló del futuro de Juntos por el Cambio y dio una advertencia

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este sábado al futuro de Juntos por el Cambio (JxC) y al rol que asumirá la coalición durante y luego de la transición de mando y cuestionó el posible desembarco de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo. “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido”, advirtió el exministro de Interior de Mauricio Macri.

“Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, señaló Frigerio en el programa “El fin de la Metáfora”, por Radio con Vos. “Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”, aseguró el gobernador electo.

“No hubo una consulta dentro de la coalición para las designaciones de funcionarios, pero cada quien es libre de sumarse al gobierno si considera que eso es positivo”, aclaró, en tanto, Frigerio. En esa línea, el exministro sostuvo que dentro del bloque de gobernadores de JxC no sienten “que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar a nivel nacional”.

Y tras ello agregó: “La Libertad Avanza tiene que tener opinión sobre los cargos que hacen a la sucesión presidencial, no se puede no escuchar al presidente electo”. Él tiene el derecho de poner sobre la mesa el nombre de quien considere oportuno para presidir la Cámara de Diputados”.