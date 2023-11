Esta semana se conoció que Marcelo Tinelli denunció a Jony Viale por sus acusaciones duras contra el empresario y conductor del Bailando 2023 (América).

A lo largo de los años, la figura tuvo conflictos con varios colegas, pero nunca fue a la Justicia. Sin embargo, a Tinelli no le cayó en gracia los comentarios que hizo Viale en su programa y decidió accionar. Marina Calabró contó en "Lanata Sin Filtro" (Radio Mitre) lo que le contaron sus fuentes cercanas.

"Pedimos una fortuna, sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la casa Garrahan, por suerte Marcelo no necesita ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir, Marcelo se banca todas las críticas. Así que pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible", leyó la periodista el mensaje que le enviaron.

“Lo que no contó Marina es la cifra que va a pedir Tinelli a Jony Viale y a LN+. Es al periodista y al canal emisor. La cifra es de 60 millones de pesos”, amplió Ángel De Brito en LAM (América), dando más detalles.

MIRTHA LEGRAND OPINÓ DEL CONFLICTO ENTRE MARCELO TINELLI Y JONY VIALE

Este sábado en su programa, Mirtha Legrand opinó sobre la denuncia de Marcelo Tinelli a Jony Viale. "Terribles son, muy fuertes. Tinelli le inició un juicio... no sé de dónde sacó información pero muy agresivas. Muy malas, muy desagradables", expresó enojada la conductora de "La Noche de Mirtha" (eltrece).

Y luego remarcó: "A mí me molestó verlo. Qué raro Jony, porque es un excelente periodista". Con esas palabras, Mirtha se pronunció del lado de Marcelo en este duro conflicto que llegó a la Justicia y que Tinelli piensa seguir adelante por sentirse afectado por los dichos de Jony Viale.

