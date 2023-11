La dura confesión de Ángela Leiva: "Sufrí violencia psicológica"

Ángela Leiva fue una de las invitadas de Mirtha Legrand en su programa de los sábados por la noche donde confesó la dura batalla contra la violencia que recibía de parte de una ex pareja

"Estuve leyendo tu vida, Ángela, una vida dura", comenzó diciendo la conductora de "La Noche De Mirtha" (eltrece)."Sí, una vida dura, con mucho aprendizaje, con muchas caídas de las cuales siempre me he levantado y he salido adelante", respondió la cantante y actriz.

Fue momento en que Mirtha la interrumpió para subrayar qué fue lo que le pasó a Leiva. "Tuviste un marido que te manejaba mucho, ¿no?", le preguntó. "Por suerte no era mi marido, Mirtha", remarcó Ángela con cierta tranquilidad por no llegar a pasar por el civil con la pareja que tuvo.

Y siguió: "Fue mi pareja durante ocho años. Manejaba todo, mi carrera artística". "¿Era violento?", le preguntó la conductora. "Violencia psicológica", le contestó Ángela Leiva abriendo su corazón en el programa.

Cuando Mirtha le preguntó por qué no se separaba, la cantante detalló lo que transitaba en ese momento que no la dejaba avanzar. "Porque no podía, por falta de autoestima. La violencia psicológica es como un virus, es muy difícil de explicarla o a veces la gente espera que uno muestre golpes", detalló.

"En realidad, la violencia psicológica trabaja profundamente en nuestra psiquis, en la autoestima, en lo que uno cree que es o no es", agregó la artista que en ningún momento nombró a su ex. Quien era su pareja era el productor Mariano Zelaya.

"¿Vos pensabas que no podías dirigir tu carrera?", consultó La Chiqui. "Pensaba eso, y hoy la dirijo", respondió. "Además, él te decía 'qué vas a hacer sin tí', 'quién te va a ir a ver', 'quién te va a contratar'", remarcó Mirtha. "'Qué vas a hacer sin tí, qué lastima que te querés separar porque tu carrera se va a ir a pique', esas eran sus textuales palabras", contó Ángela, a quien le llevó tiempo superar esa relación

"Fue muy difícil... el autoestima es un trabajo diario. Uno puede tener éxito, el dinero, lo material pero si no tiene una buena autoestima", confesó Ángela Leiva, la joven oriunda de Tandil que triunfó en la música y sigue creciendo.

(Fuente: Pronto)