Una diputada de Salta se puso el vestido de novia para asumir su banca: “Hoy me caso con la gente”

Una diputada salteña protagonizó un insólito momento cuando juró para asumir a su banca en la legislatura local, donde asistió con un vestido de novia. "Hoy me caso con la gente", expresó.

Griselda Galleguillos se desempeñó anteriormente como concejala del departamento de Rosario de Lerma y está en una corriente alineada con La Libertad Avanza. "Esto es un símbolo profundo de compromiso con mi comunidad", mencionó.

La nueva legisladora hizo una dedicatoria especial por su vestimenta: "Cuando inicié mi carrera política hace 10 años hubo un señor de mi pueblo, Don Flores, que me visitaba seguido para apoyarme y darme fuerza. Me decía que cuando llegara a diputada me ponga el vestido de novia y el anillo porque eso simbolizaría el compromiso con la ciudad y la provincia", remarcó.

"Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión", finalizó.

Los antecedentes

Galleguillos, durante la campaña, también protagonizó otro insólito momento. Entonces, reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para criticar al gobernador Gustavo Sáenz. "Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reelección. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa Rosa es la peor versión", comenzó. "Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa chantas como tú", sumó.

Y cerró: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tú".

Sin embargo, una de las apuestas más polémicas ocurrió en marzo, al sortear un show de strippers para celebrar el 'Día de la mujer' en un pueblo de Salta.