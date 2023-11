Aseguran que Rusherking se chapó a una amiga de su novia

A muy poco de haberse separado de la China Suárez, Rusherking comenzó a mostrarse junto a Mar Lucas, una artista española de 21 años.

"Él me cuida y me da muchos consejos en la música. Lo admiro un montón. Es un artista increíble. Me da muchas recomendaciones. Nos va muy bien", había expresado ella.

Por su parte, Pochi de Gossipeame contó que Rusherking habría comenzado a salir con la tiktoker Clara Cremashi, quien es amiga de Mar.

Todo empezó después de que una usuaria de TikTok asegurara que había visto al músico chapando con ella en un auto. "Se anda diciendo que él anda con Clara pero él lo niega en su canal de difusión", contó Pochi.

Luego de esto, la panelista explicó que, a pesar de la desmentida de Rusherking, existían fotos en las que se lo veía junto a Cremashi.

Mostrando pruebas, Pochi añadió un video en el que quedaba claro que Mar Lucas y la tiktoker eran íntimas. "Cremashi lo niega porque ellas eran amigas", detalló.

Luego de esto, la panelista mostró un llamativo tuit que había escrito Lucas en el que decía: "No se puede confiar en nadie".

Finalmente, Pochi informó que la ex de Ruherking habría dejado de seguir en las redes sociales a Cremashi.

Fuente: Pronto