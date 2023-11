Revelaron la millonaria cifra que cobrará Pampita por conducir el Martín Fierro Latino

Desde que se confirmó que se realizará el Martín Fierro Latino, que se llevará a cabo en el teatro Manuel Artime en la Avenida Collins de Miami el 30 de noviembre, se comenzó a debatir quiénes serían los conductores de dicho evento. Luego de muchas idas y vueltas, se supo que serían Pampita y el Pollo Álvarez.

La primera conductora que se confirmó fue Pampita, pero se mencionaron distintos nombres de figuras que la acompañarían a llevar adelante la ceremonia. Como fue el caso de Ángel De Brito, que parecía estar confirmado, pero luego explicó que no llegó a un acuerdo económico y que no le gustó la organización.

Es por esto que, sorprendió mucho cuando en Socios del Espectáculo decidieron revelar la suma que ganará Pampita luego de conducir el Martín Fierro Latino. "¿Es cierto que Pampita cobra 30 mil dólares por ir hoy a conducir el Martín Fierro de Miami?", consultó Rodrigo Lussich.

Tras dudarlo un momento, Nancy Duré decidió compartir: "Es un número que se había manejado. No nos dicen concretamente cuánto le pagaron a cada uno. Sí sabemos que hay una persona, que es Ángel De Brito, que no llegó a arreglar el dinero que quería, por eso es que no iba a conducir". De esta manera, la periodista, como representante de APTRA, no negó que ese fuese el número que va a cobrar Pampita tras la conducción.

Fuente: Pronto