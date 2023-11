Habló, hizo enojar a Jujuy Jiménez y redobló la apuesta

El fin de semana en PH, Horacio Cabak decidió contar por primera vez, su versión sobre la famosa pelea que tuvo con Jujuy Jimenez cuando ambos eran parte de "Informados de todo", un ciclo matutino de América que se hizo en plena pandemia. Ella había contado muchas veces que el conductor había sido 'misógino, maltratador y desubicado' cosa que él jamás salió a aclarar... hasta ahora.

El fin de semana, Cabak expuso a su ex compañera como una irresponsable que había puesto en riesgo a sus compañeros al realizar una fiesta 'clandestina' en los tiempos de cuarentena. Obviamente ella no se quedó callada y explotó: "Qué narcisismo. No me lo olvido más. El maltrato delante y detrás de cámara fue extremo. Y ni siquiera solo conmigo".

Pero lejos de desdecirse o mostrarse arrepentido de lo que dijo, Cabak volvió a la carga, esta vez, en sus redes sociales y tras resumir brevemente lo que había contado en el ciclo de Andy, remarcó: "Al reclamarle responsabilidad y profesionalismo, me acusó de ´"violento, Misógino y Agresivo". Desde ese día intentó ensuciarme en todos los programas a los que fue (como lo hizo con Juan del Potro y el Pelado López y otras personas en anteriores y posteriores oportunidades). Me consultaron por primera vez al respecto y creí que era el momento de compartir mi versión después de tanto tiempo de silencio".

Y como para demostrar que tenía forma de comprobar sus acusaciones, subió varias imágenes del festejo en cuestión. Según remarcó, son fotos de la época más difícil de la pandemia cuando todavía 'no había vacunas y los hospitales empezaban a colapsar'.

Fuente: Pronto