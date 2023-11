Kevin Zenón: “Fue el partido más importante de toda mi carrera”

El futbolista correntino Kevin Zenón, quien fue el mentor de la jugada que derivó en el gol que mantuvo a Unión de Santa Fe en Primera, declaró que frente a Tigre “fue el partido más importante de toda mi carrera”.

Zenón pasó este lunes por Primer Tiempo, en el Twitch de Olé, donde señaló que “fue increíble porque es un gol que va a quedar en la historia del club y eso me pone muy feliz”.

“En ese momento, lloré de alegría porque la venía pasando mal y mi familia la estaba pasando mal también, pero todo terminó en felicidad porque nos salvamos”, expresó el nacido en Goya, hace 22 años.

El juvenil contó un accidente que tuvo en la celebración de la permanencia con el público en el mismo césped del estadio 15 de Abril. “Cuando culminó el encuentro, la fiesta fue increíble y entraron demasiados hinchas a la cancha y uno de ellos me pegó una piña en la nariz sin querer y terminé sangrando, pero todo era felicidad”.

“Además, el festejo con el Kily (González, DT de Unión) luego de la conferencia fue increíble y no nos dijo nada por haberlo empapado, es un tipazo y nosotros le estamos muy agradecidos”, agregó.

“Fue el partido más importante de toda mi carrera, pero no importaba solamente nuestro resultado, sino que dependíamos de otros equipos, aunque nosotros teníamos que ganar sí o sí, éramos nosotros o descendíamos. En estos tipos de encuentros, la pelota pesa mucho y se sentía el nerviosismo en las tribunas hasta incluso se gritaban los goles de los otros partidos, y eso nos daba mucho aliento a nosotros”, recordó.

Zenon es uno de los juveniles destacados de Unión, a punto tal que fue convocado por el técnico del seleccionado nacional Sub-23, Javier Mascherano con vista al Preolímpico.

Sin embargo, el goyano decidió de común acuerdo con el Kily González bajarse de la gira amistosa por Japón debido a que venía arrastrando una lesión, y a la importancia de su presencia en las últimas fechas con el Tatengue.

“No voy a ir, preferí jugar este partido, hablé con Kily, vengo sufriendo una fisura en un dedo del pie izquierdo antes del clásico, no me deja entrenar, para hacerlo tengo que infiltrarme, son dos o tres agujas por día, es doloroso, no es fácil, hablé con él para que lo pueda hablar con Mascherano que no era una buena idea ir, para no estar infiltrándome allá y que vaya otro chico”, señaló oportunamente Zenón en declaraciones a TyC Sports.

