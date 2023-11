"No sé qué hago acá", el divertido exabrupto del Kun Agüero en los premios Martín Fierro

Muchos se sorprendieron al ver llegar al Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti a la gala de los premios Martín Fierro Latinos que se llevó a cabo en la ciudad de Miami.

El ex jugador de fútbol obtuvo un premio en la categoría "Visión digital en TV o plataforma" por su trabajo en ESPN y en su canal de Twitch.

Tras ser nombrado, Agüero subió al escenario pero se mostró ácido al recibir su galardón. "Bueno, primero no sé qué hago acá", comenzó dejando a todos pasmados.

"En segundo lugar, gracias a Aptra por el reconocimiento y a la gente de Disney que vino a buscarme. No sé por qué lo hicieron pero bueno, estoy muy contento. Ahí vi a Fer, con quien estamos haciendo algo muy groso también para el año que viene. También quiero agradecerle a Sofía (Calzetti, mi novia) que también está acá", continuó.

Luego de esto, el Kun miró con incomodidad a Pampita y el Pollo Álvarez y expresó: "Bueno, no sé qué querés que haga". Finalmente, llenando el silencio incómodo añadió: "Gracias a ustedes (por los conductores) y a Susana (Giménez), que me acuerdo que mi vieja juntaba los billetes de dos pesos para jugar y yo le decía: 'Mami, ¿vos te pensás que vas a ganar?' Ella me decía que tenía suerte, jugaba a la Quiniela".

Por su parte, Ángel de Brito, quien dio a conocer este video añadió: "El Kun se retiró furioso dejando a Sofía en la butaca sola ya que no creyó en la trasparencia de los premios".

Fuente: Pronto