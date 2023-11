Lo amenazaron y hace 11 días que está desaparecido

Hace 11 días que no se tiene noticias del paradero de Francisco Pérez de 28 años.

Su padre, Miguel Pérez, reveló que el joven recibía amenazas tras un supuesto intercambio de mensajes con una mujer que sería menor de edad. Por esta situación discutió con su pareja y salió de la casa con lo puesto.

"Lo más complicado es que no llevó documentos, no llevó teléfono, no llevó nada, no llevó ni siquiera ropa, según lo que me dice la señora. Es proecupante", precisó en declaraciones a Radio Dos.

"Sebuscó con la policía, con bomberos, inclusive los perros adiestrados para buscar personas que venían de la capital de Corrientes y no se sabe nada hasta el día de hoy", lamentó.

Sobre las amenazas que recibía José Francisco, Perez detalló que "empezó comunicándose aparentemente con una chica, después fue amenazado, porque según le dijeron que la chica era menor de edad. Según el teléfono que tiene la policía en este momento, le estuvieron amenazando, ya le empezaron a pedir dinero, después que discutió con la mujer por el tema ese también, se ve que se asustó más que nada por el tema de que le amenazaron que le iban a meter preso, que le iban a denunciar, que le iban a escrachar por las redes sociales", reveló sobre que habría motivado su desaparición.

Detalles de José Francisco

José Francisco salió de su hogar el viernes 17 y al momento de su desaparición vestía ropa de trabajo, pantalón jean color azul, una remera color negra con letras y rayas rojas, y zapatillas de color bordó, características físicas y particulares del mismo, son: de tez blanca, cabello color negro, corto, enrulado; 1.80 metros de estatura aproximada. Pese a las tareas de búsqueda que realiza al familia y la Policía, solicitan colaboración de la población para aportar datos concretos y ciertos que ayuden a poder hallarlo cuanto antes. Para ello podrán comunicarse con el 911 o el 101 en el interior o a la comisaría de Gobernador Martínez al 3777 493060, o a la dependencia más cercana a su domicilio. (NG).