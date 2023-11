Jacobo Winograd aclaró sus polémicas declaraciones sobre Marcelo Tinelli

A fines de agosto, Jacobo Winograd sorprendió con una picantísima crítica a Marcelo Tinelli por dejar El Trece y llevar su programa al canal América. "Hay mucha gente que lo que tocaba era oro y ahora lo que tocan vuela. Hay mucha gente que era número uno durante veinticinco o veintiséis años y ahora se cayeron a pedazos", dijo.

"Se hicieron adictos a las cámaras, a que le digan que es el número uno. No voy a dar nombres, ya la gente se va a dar cuenta de quién hablo. Yo hice 500 programas con esa persona. Menos bailar todo. Está en Youtube, lo pueden ver. No es un invento mío. Él cambió mucho y es una lástima. Se bajó de la Champions Ligue, jugaba con Messi con Barcelona, el Real Madrid. Y ahora está jugando en Primera B. No tengas duda", había agregado en Socios del espectáculo.

Por su parte, con altura, Tinelli le había contestado diciendo que hacía mucho que no se lo cruzaba. Meses después, el mediático quiso arreglar las cosas y aprovechó una visita a Bien de mañana para acarar el tema.

"Permítanme algo, hace poco me hicieron una nota en Socios del espectáculo y yo no hablé mal de Marcelo sino que lo que dije fue que el jugaba en la Champions Ligue, que era Messi y Maradona, que marcó la televisión durante 25 años... hasta él dijo que hoy ya no era el mismo", expresó Jacobo.

"Marcelo se enojó conmigo y me contestó en LAM. Yo lo que quiero decir es que no tengo nada contra Marcelo. Yo hice de todo en su programa y, cuando él arrancó, yo hacía Jacobo contra Jacobo y le daba los coches gratis porque él recién empezaba. Le conseguí un canje en los años locos (por los noventa). Candelaria y Mica eran muy chiquitas. Yo la quiero mucho a Soledad Aquino, era una fenómena. Lo conozco bien y no hablo mal de él", añadió.

Fuente: Pronto