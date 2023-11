Un correntino presidiría el bloque radical del Senado de la Nación

Momento de cambios en ambas cámaras. No solo a nivel de las presidencias está circunscripta por estos días la discusión -en el caso del Senado, sobre la presidencia provisional-, sino también a nivel de la titularidad de los bloques legislativos. Fundamentalmente dentro de La Libertad Avanza, el nuevo oficialismo, y Juntos por el Cambio, un espacio en ebullición a partir del resultado electoral y los apoyos divididos.

En la Cámara alta no hay dudas sobre la continuidad de José Mayans al frente del interbloque Frente de Todos, pero sí respecto de ambas bancadas principales de JxC. Es que tanto en el Pro como en la UCR los presidentes de esos bloques no renuevan sus mandatos. Humberto Schiavoni no se presentó a la reelección, pero lo del radical Luis Naidenoff es todo un dato saliente, pues el formoseño fue presidente del interbloque Cambiemos y luego siguió como titular de la bancada radical durante el último tiempo. Ahora, al no haber renovado en las últimas elecciones, se abrió un interrogante que ya fue resuelto en la bancada del partido centenario.

El elegido es el correntino Eduardo Vischi. De 53 años y con mandato hasta 2027, este abogado está alineado con su gobernador, Gustavo Valdés, un hombre que pretende pisar fuerte en la elección de las nuevas autoridades del Comité Nacional de la UCR. Secretaria del bloque será la mendocina Mariana Juri.

La confirmación de todas maneras será en unos días, de cara a la sesión preparatoria prevista para el 5 de diciembre. Esta semana el senador fueguino Pablo Daniel Blanco confirmó que “ya está determinado quien será el jefe del bloque de la UCR”, pero aguardarán para informarlo cuando sea “prudente”.

La situación que ya estaría así resuelta en el Senado todavía es difusa en la Cámara baja. Allí también hay discusiones en torno a la titularidad del bloque radical, habida cuenta de que otro histórico del Congreso concluye su mandato. Es el caso de Mario Negri, quien deja su banca luego de varios períodos consecutivos y luego de no haberse aceptado su propuesta de lista única para diputados en Córdoba.

En un principio había arrancado con grandes expectativas para presidir el bloque Facundo Manes, quien incluso llegó a confirmar ante periodistas que él sería el elegido. Sin embargo otras fuentes del partido centenario relativizaron sus posibilidades una vez que se expresaron los gobernadores a favor de mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Sucede que esa propuesta choca con la idea del neurocientífico, quien considera que la experiencia JxC ha llegado a su fin.

De todos modos no se han esfumado las expectativas de este diputado nacional, que tiene mandato hasta 2025. El sigue en carrera y todo se definirá la próxima semana, más precisamente el 4 de diciembre, de cara a la sesión preparatoria del jueves 7.

Según confiaron fuentes de la UCR, Manes cuenta con unos diez apoyos asegurados. Sin embargo los gobernadores que no apoyan su candidatura tienen 16. Lo cual no define la situación, pues a partir de la próxima conformación de la Cámara se sumarán al nuevo bloque radical unificado los integrantes de Evolución, que suman 9 diputados. Dependerá de cómo vayan a votar ellos, se definirá la elección de las nuevas autoridades del bloque.

“Los de Evolución no tienen una candidatura común, no votan igual”, expresó una fuente consultada del bloque radical, que no descartó tampoco que quien fue presidente de ese bloque hasta ahora, el cordobés Rodrigo De Loredo, vaya a postularse también.

Por lo pronto, los gobernadores se inclinarían por Karina Banfi, actual vicepresidenta del bloque, o Lisandro Nieri, mendocino que renovó su banca en estas elecciones.

Todo se resolverá el lunes.

Con información de parlamentario.com