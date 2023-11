EE.UU. acusa a un agente indio de liderar un complot para asesinar a un líder sij

Un ciudadano indio es procesado en Estados Unidos por haber patrocinado el asesinato planeado en Nueva York de un líder separatista sij, a instancias de un agente del Gobierno de su país, anunció ayer el Departamento de Justicia estadounidense.

Esta cuestión podría envenenar las relaciones de la India con Estados Unidos, como ocurrió con Canadá tras las acusaciones del primer ministro Justin Trudeau contra los servicios de inteligencia indios.

El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió en esta ocasión en septiembre que Estados Unidos estaba “extremadamente atento cada vez que hay acusaciones de represión transnacional”.

Se refería al fenómeno de los regímenes autoritarios que proyectan su control sobre sus ciudadanos fuera de sus fronteras, que salió a la luz con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul en octubre de 2018, y que está en constante expansión, según la comunidad humana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no nombra al presunto objetivo en Nueva York, pero el Financial Times lo identificó la semana pasada como Gurpatwant Singh Pannun, abogado fundador de la organización estadounidense Sikhs For Justice, que reclama un Estado independiente para esta minoría en el norte.

El interesado, calificado de “terrorista” por Nueva Delhi en 2020 y buscado por “terrorismo y sedición”, lo ha confirmado él mismo en entrevistas posteriores.

Nikhil Gupta, de 52 años, fue acusado en Nueva York de haber ordenado su asesinato, anunció el Departamento de Justicia estadounidense, precisando que fue detenido el 30 de junio por las autoridades checas en virtud del tratado de extradición entre ambos países. Se enfrenta a dos cargos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.