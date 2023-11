Los participantes del Bailando estarían armando un complot en contra Flor Vigna

Desde hace varios días que Flor Vigna se encuentra en el ojo de la tormenta. Es que, luego de que Lourdes Sánchez dijera que Luciano Castro era su permitido en la pareja con el Chato Prada, Flor opinó al respecto y terminó haciendo un comentario que fue muy criticado.

Frente a esto, Lourdes y Flor se encontraron en los pasillos del Bailando 2023 y tuvieron un tenso cruce, donde se dijeron de todo. "No dije nada de la familia, vos te metiste conmigo como tres veces y yo traté de no meterme nunca", comenzó Vigna y Lourdes sentenció: "Dejá de mentir".

"Vos te has metido con todas las mujeres del Bailando, sos reconocida por todas tus peleas", acusó Flor Vigna y Lourdes retrucó: "¿Y vos sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera. Si yo me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí con sus parejas. Me querés ensuciar a mí a toda costa porque sabés que estuviste mal".

En un momento, Flor Vigna quiso retirarse del móvil y Lourdes Sánchez aclaró: "Te metiste en mi familia diciéndome que soy put… e infiel teniéndolo ahí al Chato pobrecito. Tengo un hijo". A lo que la cantante expresó indignada: "Te estás victimizando y te va a hacer mal".

Luego de escuchar el tenso cruce entre las dos participantes, en LAM decidieron revelar que este enfrentamiento llevó a que varios de los compañeros decidan hacer un complot en contra de Flor Vigna. "No saben lo que era hoy en los pasillos, era el comentario de todos. Ya estaban todos tejiendo los votos, 'la voto a esta', esto va a ser argumento de la votación", compartió Ángel De Brito.

Rápidamente, Maite Peñoñori agregó: "Me dijeron que se viene un complot contra Flor Vigna, porque están todos muy a favor de Lourdes y enojados con lo que pasó. Y que vienen acumulando, me decían que Flor en el grupo de WhatsApp no está, que medio que no les da mucha cabida... No que está creída, no me dijeron ese término, pero como que va y hace la suya".

Sin dudarlo, Ángel De Brito afirmó que "Flor no es de las más queridas de la empresa. Sí muy valorada por el show, por la producción, por el jurado, pero no es el primer año que pasa esto". Minutos más tarde, continuaron conversando sobre lo que sucederá el lunes en la votación.

"Se van a colgar todos del tema", sentenció Ángel y Maite compartió: "Si, me decían que el grupo de WhatsApp estaba 'on fire' con todos a favor de Lourdes, que no está en ese grupo Flor. Y que puede llegar a haber una especie de complot contra Flor Vigna, porque vienen acumulando algunas cositas que no les gustan".

Fuente: Pronto