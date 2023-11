Almirón y Cavani hablaron sobre los ataques a los hinchas de Boca en Río

Jorge Almirón y Edinson Cavani, al igual que todo el plantel, fueron este viernes al Maracaná a reconocer el campo de juego y luego dieron una conferencia de prensa, donde hablaron de todo. Uno de los temas consultados por los periodistas tuvo que ver con los ataques que sufrieron los hinchas de Boca durante las últimas horas en Río de Janeiro.

“Lo que pasó el jueves nos genera dolor, tristeza, preocupación. Un poco porque nuestras familias estaban en camino. Sé que no es el grueso de la gente, Río es una cuidad maravillosa. Son dos hinchadas fuertes”, afirmó Alrmión.

“Es la mayor movilización de la historia, por lo que estoy escuchando. Ojalá se pueda controlar, es un evento que se está viendo en todo el mundo, será un partido increíble. Como digo, esperemos que se pueda controlar y que no pase a mayores”, agregó el DT de Boca.

“Uno siente un poco de tristeza por lo que pasa en tiempos de hoy. Es un momento para disfrutarlo y la gente la pueda vivir, y que pase esto es triste. Esperemos que no pase más, se ha hablado de jugar a puertas cerradas y no sé qué y lo lleva a un lugar que no es. Es un evento precioso como es la final de la Copa Libertadores y que se viva una fiesta mañana”, afirmó Cavani sobre los incidentes.

Por otro lado, dejó en claro la importancia de la final. “Es el partido de mi vida por todo lo que implica, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera. Son muchos condimentos que ayudan para que pueda decir que es el partido más importante. De esa manera lo jugaremos mañana”, admitió el delantero uruguayo.

Fuente: TN