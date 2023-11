Valdés, con Massa por los millones que pierde Corrientes con la quita del IVA

nEl gobernador Gustavo Valdés participó de una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien garantizó fondos a las provincias que deben afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.

Pero Corrientes anunció que no tenía problemas para cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, reclama ante la Corte Suprema el recorte de 50.000 millones de pesos por la quita de Ganancias e IVA. También Mendoza demandó al Gobierno nacional.

Según detalló Massa, “serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024”.

Valdés ya había asegurado pago de sueldos, plus y aguinaldo para toda la administración pública.

Sin embargo, el mandatario correntino señaló que la Provincia ya inició una demanda ante la Corte Suprema por la quita de Ganancias y la devolución del IVA, y ratificó: “Demandamos y vamos a seguir demandando sea quien sea el presidente. Vamos a seguir peleando por Corrientes”.

El gobierno enviará a las provincias $120.000 millones en concepto de ATN y completará los $230.000 millones con fondos provenientes de una licitación que hizo esta semana, sin comprometer partidas que tendrá que utilizar la próxima administración de Javier Milei.

De la reunión participaron, además de Massa y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, los gobernadores actuales y entrantes Axel Kicillof, Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Gustavo Valdés, Gerardo Morales, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Maximiliano Pullaro, Gustavo Melella, Osvaldo Jaldo, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Raúl Jalil, Ricardo Quintela, Claudio Vidal y Claudio Poggi, entre otros.

La particularidad del caso es que Massa acordó compensar a las provincias luego de que, durante la campaña electoral, los cambios en el impuesto a las Ganancias que él promovió en condición de ministro-candidato provocaron una merma considerable en los fondos de coparticipación que llegan por goteo a los distritos. La segunda particularidad es que Milei y la vicepresidenta electa Victoria Villarruel apoyaron en el Congreso las modificaciones impositivas.

No se trata de una “solución” permanente, sino solo de un parche para descomprimir, según fuentes que participan de la negociación. Además de los ATN, Economía usará $110.000 millones de los $918.000 millones recaudados en la licitación de ayer para “cancelar” una deuda de 2018 que no fue actualizada. Para sueldos de diciembre y medio aguinaldo, las provincias necesitan alrededor de $480.000 millones. No hay detalles de cómo se repartirán los fondos nacionales, aunque se descarta que será con el esquema de la coparticipación.

Hasta fines de octubre se recaudaron $150.000 millones de ATN y se ejecutaron unos $50.000 millones. El remanente será lo que se distribuirá entre las provincias. De esa manera, no habría medidas más de fondo, como un cambio en el esquema de coparticipación federal. La sugerencia de los gobernadores del norte era coparticipar el 25% del impuesto al cheque y el 35% del impuesto Pais. “No queda la caja vacía, algo de ATN todavía quedará”, deslizaron desde el Ministerio de Economía, donde Massa está aún en funciones aunque con un perfil mucho más bajo tras el golpe que significó la derrota en las urnas.

Está claro, porque lo aseguró el propio Milei, es que la próxima administración sostendrá la eliminación de la cuarta categoría en Ganancias y el Compre sin IVA (hasta el 24 de noviembre la caída de recaudación real de este impuesto es de 13% interanual), por lo que los mandatarios de todo el país se deben preparar para vivir con menos coparticipación.

Una proyección para 2024 marca que por Ganancias se recaudarían unos $3 billones menos, mientras que los ingresos por IVA caerían en $1,25 billones.